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大專足聯／甲組出身不是只能踢球　台師大柯筌耀用實力證明

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▲大專足聯公開二級，台師大隊長柯筌耀。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級，台師大隊長柯筌耀(右)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

大專足球聯賽公開二級決賽，最終台師大靠著林侑增梅開二度，加上隊長柯筌耀世界波，最終以4比0擊敗中華大學奪冠，賽後已經碩二即將畢業的柯筌耀表示相當感動，「我想證明，甲組出來的球員，頭腦沒有比較笨，還是可以來頂尖大學，走出不同的路。」

從小出身校隊，柯筌耀就讀黎明國小、黎明國中再到惠文高中，一路都是甲組球員，且和目前在港超踢球的陳庭揚、王睿是同一屆，「但我想選擇不同的路，所以後來我考台體但沒走競技足球，因為我想當老師，而師大又是教育龍頭，後來碩士就考師大，我想證明就算是甲組球員，認真唸書也是可以考到頂尖大學的。」

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▲大專足聯公開二級，台師大(藍)vs中華大學。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級，台師大(藍)vs中華大學。（圖／記者顏如玉攝）

考上師大碩士後，柯筌耀表示當時覺得社團很好玩才加入師大男足，「沒想到玩一玩去年就拿到了第三名，今年我當上隊長以後，目標很明確就是要升上公開一級，所以我以過去在校隊的經驗，為師大做了一些改革、調整，希望能建立屬於我們的文化並傳承下去，當中當然也經過了整合的風暴期，但還好預賽磨合完後，後面越走越順，在我畢業前完成了目標。」

帶領師大走進公開一級，柯筌耀說，他同時也想讓踢球的學弟們知道，你想持續踢球，不一定非要去台體、北市大、輔大等甲組強權，也可以選擇走別的路，去碰觸你不曾接觸過的領域，「同時我也想讓一般生、其他科老師明白，體育雖然不是升學重要科目，但卻是人格培養、找到自我價值的過程。」

接下來柯筌耀畢業後將持續考體育老師，同時也希望能拿到亞足聯(AFC)的C級教練證，未來可以回來師大幫忙帶隊，「也希望學弟之後能背負這份光榮感，繼續在公開一級努力，踢出不一樣的足球。」

▲大專足聯公開二級，台師大奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級，台師大奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 大專足聯台師大公開二級冠軍柯筌耀
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