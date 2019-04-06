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大專足聯／台師大首奪二級冠軍　只盼校方多支持提供場地

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▲大專足聯公開二級，台師大奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級台師大奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

大專足球聯賽公開男生組二級決賽，最終由台灣師大以4比0完封中華大學，拿下隊史首度二級冠軍締造歷史，未來將升上公開一級，賽後球員難掩激動，教練劉俊男也振臂歡呼，但他更期盼這個冠軍能讓校方給予球員多一點關心，「我們要求不多，只希望能有場地提供我們練習。」

▲大專足聯公開二級，台師大(藍)vs中華大學。（圖／記者顏如玉攝）

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▲台師大教練劉俊男(右)。（圖／記者顏如玉攝）

六年前來到師大，劉俊男回憶當時還只是一般組，「我們的理念就是希望有更多人喜愛足球，後來人數也慢慢越來越多，到三年前我們就能分成一般組和公開組兩個組別，讓熱愛、喜愛踢球的人都能參加。」

打進公開二級後，劉俊男坦言，其實過去兩次都有機會挑戰冠亞軍，「但前年在組複賽輸掉並列第五，去年四強輸給台大，今年我們累積三年經驗了，中間不斷修正調整，終於有機會挑戰冠亞軍，創下隊史最好的成績。」

拿下冠軍挺進公開一級，劉俊男表示，他不奢望學校因此給多少資源，「只希望給我們多一點關心，給我們場地去練球，現在我們的練習場地都是女足額外撥時間給我們用的，一個禮拜也只能練一次，希望學校能多點支持讓我們能持續走下去。」

▲大專足聯公開二級，台師大(藍)vs中華大學。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級，台師大(藍)vs中華大學。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級，台師大奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯公開二級，台師大擊敗中華(白)隊史首奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 大專足聯台師大公開二級冠軍
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