亞桌賽／鄭怡靜棄賽拚排名　林昀儒4強輸樊振東無緣挑戰最佳

▲鄭怡靜。（圖／記者李毓康攝）



記者顏如玉／綜合報導

首次參加亞洲盃桌球錦標賽，林昀儒就挺進8強，可惜後來不敵世界第一的樊振東落入5到8名排名賽，無緣挑戰中華隊史最佳成績季軍，而女單鄭怡靜則在8強再度碰上陳夢時選擇棄賽，讓對手不戰而勝(WO，walkover)，直接落入排名賽將對上香港的杜凱琹。

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目前世界排名21、亞洲排名第9的林昀儒首次參加亞洲盃，在小組賽中先後不敵張本智和、擊敗印度老將卡馬爾(Achanta Sharath Kamal)、輸給馬龍後，小組排名第三進附加賽，又以三局橫掃退泰國選手進入8強。

8強淘汰賽採取7局4勝制，面對世界第一的樊振東，林昀儒開賽就被連下3局震撼教育，雖然後來追回一局，但難挽回頹勢，就以1比4吞敗，落入5到8名排名賽，將先對上世界排名第六的南韓李尚洙。

女單鄭怡靜則在小組賽先後擊敗李皓晴、不敵陳夢和田志希，同樣排小組第三進入附加賽，又以直落三退新加坡林葉進入8強，但8強再度對上陳夢，鄭怡靜在賽前退出讓陳夢不戰而勝，鄭怡靜則落入排名賽。

排名賽鄭怡靜將對上香港的杜凱琹，雙方過往交手6次，兩人都各有3勝。

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）