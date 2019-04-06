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閃電俠自曝退役需做心理治療　韋德：因為改變太大了

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▲熱火韋德，勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／CFP）

▲熱火韋德坦言退役需要做心理治療。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

去年就宣布本季為「最後一舞」的熱火「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)，在近日受訪時坦言，自己會在退役後接受「心理治療」，因為生活的改變太大了，「我們都需要一點治療。」

目前位居東區第9位的熱火還未確定是否取得季後賽資格，但韋德的退役仍進入倒數，對此他承認自己已經克服了從前懷疑的態度，「現在我會需要一點心理治療，因為我的生活會有巨大的變化，我已經和我妻子說了，我、我們都需要一點治療。」

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韋德坦言，自己很討厭別人跟他說怎麼去生活，或是給他下達指令，「但我的確需要找個人來聊聊，因為改變太大了，儘管我的生命還很長，還能做許多美好的事，但畢竟和現在會非常不同。」

▲熱火韋德。（圖／路透）

▲韋德僅管37歲仍寶刀未老。（圖／路透社）

即使即將退出NBA舞台，37歲的韋德仍舊寶刀未老，本季至今平均仍有14.5分、3.9籃板、4.1助攻，還多次上演美技，但他表示沒想過要在自己的最後一場比賽中，拿下多漂亮的數據，但若球隊需要他不排斥，「我會以『韋德』的方式離開，如果我覺得這對球隊有幫助、能夠進入季後賽的話，我會努力去做，因為我只想要贏球。」

退役後的生活，韋德沒有明確目標，表示還不知道要去做什麼，但什麼都會想要嘗試一下，「我想看看我還擅長什麼，我已經習慣在某件事上做得很好、努力做到最好，所以無論我選擇走什麼路，我都希望自己能維持這樣的狀態下去。」

關鍵字： NBA熱火閃電俠韋德心理治療
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