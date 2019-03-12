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韋德明白熱火決勝節仍需要他　一直扮演好領袖

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▲熱火韋德。（圖／路透）

▲韋德仍會在末節扮演好領袖角色。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

征戰聯盟15季的韋德(Dwyane Wade)，本季結束後將選擇退役，儘管「閃電俠」不像過去可以主導一切戰況，但身為未來準名人堂成員，韋德現在依舊能為球隊做出貢獻，近期受訪他就表示熱火在最後一節需要自己挺身而出，會做好領袖角色。

韋德表示，「每天晚上比賽的情況都不一樣。雖然我已經37歲，生涯也邁入第16年，我都明白這支球隊需要我做什麼事情，現在球隊仍需要我帶領大家，他們需要我在第四節打出好表現，並成為場上的領導者去發出聲音凝聚大家，這也是我一直以來在做的事情。」

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現在的熱火，大多都依靠理查森(Josh Richardson)以及溫斯洛(Justise Winslow)來做為進攻核心，但由於這兩人經驗仍不及「閃電俠」使得往往在決勝節或關鍵時刻，都是由韋德來主導，對此韋德說道，「球隊知道什麼時刻的比賽重要，他們也知道有我在場上，是可以信任以及放心，因為球隊認為我有能力把事情做好，這也是為什麼在這方面仍倚仗我。」

賽季至今，韋德一共出賽56場皆為替補，但場均仍可以得到14.2分，3.7籃板，4.3助攻，投篮命中率為43.8％，三分命中率32.1％，依舊是邁阿密重要戰力，而他本季也曾多次在關鍵時刻上演絕殺。

▲熱火韋德。（圖／路透）

▲韋德依舊是熱火重要戰力。（圖／路透）

關鍵字： NBA熱火韋德
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