韋德2006年率隊奪冠　萊利認為當年閃電俠比Kobe更強

▲韋德2006年率領熱火奪冠。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

高齡37歲的韋德(Dwyane Wade)，在本季結束之後16年的職業生涯也將畫下句點，在這段期間內，「閃電俠」曾3度幫助熱火取得總冠軍，其中在2006年擊敗小牛奪冠，可說是韋德最巔峰時刻，近期熱火總裁萊利(Pat Riley)就表示在2006年的韋德比「老大」布萊恩(Kobe Bryant)還要強，因為在總冠軍戰表現真的太出色。

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2006年總冠軍戰，熱火與小牛正面廝殺，當時小牛實力明顯佔有優勢，也被外界看好能奪下總冠軍，不料在達拉斯取得2比0領先優勢後，熱火卻連拿4勝，最終逆轉拿下總冠軍。會有這樣的結果，幾乎歸功於韋德神級的表現，他在這4場比賽，場均攻下34.7分，7.8籃板，3.8助攻，2.7抄截，最後也下FMVP，同時韋德也是2003梯白金世代最早取得這樣成就的球員。

▲萊利認為2006年的韋德比老大更強。（圖／達志影像／美聯社）



「閃電俠」超強的發揮，不僅取得巨大成就，就連萊利都認為他是當時世界最強球員，比布萊恩更猛，「在那個賽季，韋德就是世界上最強的球員。當時的韋德比Kobe還要好，因為他隊球隊的勝利有很大影響力，特別是在總冠軍戰這個重要的時刻、最大的舞台，是可以得到這個稱號的。」

布萊恩在2005、2006賽季都拿下得分王，在那段期間無疑被視為聯盟最出色球員，不過在2006年季後賽，湖人在首輪搶7大戰不敵太陽，這也是萊利評斷當年韋德與布萊恩的標準。

▲熱火總裁萊利。（圖／達志影像）