運動雲

> >

韋德2006年率隊奪冠　萊利認為當年閃電俠比Kobe更強

ETtoday運動雲

▲韋德2006年率領熱火奪冠。（圖／CFP）

▲韋德2006年率領熱火奪冠。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

高齡37歲的韋德(Dwyane Wade)，在本季結束之後16年的職業生涯也將畫下句點，在這段期間內，「閃電俠」曾3度幫助熱火取得總冠軍，其中在2006年擊敗小牛奪冠，可說是韋德最巔峰時刻，近期熱火總裁萊利(Pat Riley)就表示在2006年的韋德比「老大」布萊恩(Kobe Bryant)還要強，因為在總冠軍戰表現真的太出色。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

2006年總冠軍戰，熱火與小牛正面廝殺，當時小牛實力明顯佔有優勢，也被外界看好能奪下總冠軍，不料在達拉斯取得2比0領先優勢後，熱火卻連拿4勝，最終逆轉拿下總冠軍。會有這樣的結果，幾乎歸功於韋德神級的表現，他在這4場比賽，場均攻下34.7分，7.8籃板，3.8助攻，2.7抄截，最後也下FMVP，同時韋德也是2003梯白金世代最早取得這樣成就的球員。

▲韋德曾在全明星賽打斷布萊恩的鼻樑。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊利認為2006年的韋德比老大更強。（圖／達志影像／美聯社）

「閃電俠」超強的發揮，不僅取得巨大成就，就連萊利都認為他是當時世界最強球員，比布萊恩更猛，「在那個賽季，韋德就是世界上最強的球員。當時的韋德比Kobe還要好，因為他隊球隊的勝利有很大影響力，特別是在總冠軍戰這個重要的時刻、最大的舞台，是可以得到這個稱號的。」

布萊恩在2005、2006賽季都拿下得分王，在那段期間無疑被視為聯盟最出色球員，不過在2006年季後賽，湖人在首輪搶7大戰不敵太陽，這也是萊利評斷當年韋德與布萊恩的標準。

▲萊利認為用勇士的方式需要花很多時間。（圖／達志影像）

▲熱火總裁萊利。（圖／達志影像）

關鍵字： NBA熱火韋德布萊恩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

下車買飲料！見男友挪到「機車後座」　原因暖炸...網卻猛歪樓

熱門新聞

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克　伯納：太重視個人表現

中職／再見安打當英雄　林智勝：從零開始、珍惜先發

中職／林智勝再見安打　兄弟7比6逆轉桃猿

讀者回應

﻿

最新新聞

1雷霆爆打24比0猛攻逆轉溜馬

2康利稱霸灰熊隊史5項數據

3朗神球探報告：不建議簽

4印地安人林德腳踝大扭無歸隊時間

540年首見開幕戰賽揚投手對決排名

熱門新聞

1網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

2奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

3許淑淨用藥遭禁賽

4兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

5再見安打當英雄　林智勝：珍惜先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366