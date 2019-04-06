大專足聯／台灣師大隊長柯荃耀世界波　4比0退中華奪二級冠軍

▲大專足聯公開二級，台師大奪冠。（圖／記者顏如玉攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

大專足球聯賽公開男生組二級決賽6日在台北田徑場登場，由台灣師大對上中華大學，最終師大靠著林侑增梅開二度，加上隊長柯荃耀世界波拉開比分，以4比0擊退中華大學，不但拿下隊史首冠，也是最佳成績，總教練劉俊男提到，「我們是社團球隊，一路走來終於升上一級很不容易。」

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台灣師大隊史在公開二級最佳成績是第三名，去年輸給今年升上公開一的台灣大學，今年一路闖進決賽對上中華大學，上半場14分鐘，林侑增單挑守門員進球，師大1比0，第27分鐘林侑增一對二直接起腳破門，第30分鐘，貝龍傳給王雄楚起腳，師大3比0優勢進入下半場。

▼柯筌耀(右)。



第65分鐘，隊長柯荃耀開定位球，一記超級世界波直攻球門，幫助台灣師大擴大領先，中華大學幾波不錯攻勢，都被師大守門員鄭一恆擋下，終場台灣師大就以4比0擊敗中華大學，拿下今年公開二級男子組冠軍，也創下隊史最佳成績。

劉俊男表示，「我們是社團球隊，從一般組到公開二真的很不容易，一周只練習一次，還要和女足借用場地，終於升上公開一很期待。」一般男生組決賽則由政治大學1比0擊敗文化大學。

而公開一級男子組決賽，明天（7日）下午3點先由森巴軍團南華大學和台灣體大爭季軍，晚間6點則是輔仁大學對上台北市立大學的冠軍戰。