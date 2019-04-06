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亞桌賽／林昀儒七局拍落世界第6！　7日和印度爭第五名

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒擊退世界第六。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽5到8名排名賽，林昀儒對上世界第六的南韓好手李尚洙，雙方大戰七局以後，林昀儒驚險勝出進入5、6名之爭，對手將印度一哥、世界排名28的吉納納賽卡蘭(Sathiyan Gnanasekaran)。

目前世界排名21、亞洲第9的林昀儒，近來狀態不錯，去年先是在U21公開賽拿下男單冠軍，接著澳洲、瑞典公開賽都闖進32、16強，其中瑞典賽更和廖振珽男雙合力擊敗地主隊，摘下合作以來首冠，年底的奧地利公開賽，他還擊敗當時世界第五的德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，取得生涯最大勝利。

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今年林昀儒表現依舊亮眼，在阿曼公開賽男單決賽擊敗世界排名15的瑞典選手法爾克(Mattias Falck)，拿下生涯首座公開賽成年組男單冠軍，接著後來的卡達公開賽，林昀儒二度擊退奧洽洛夫挺進8強，可惜最終不敵世界第三的林高遠止步。

來到亞洲盃，林昀儒雖然小組賽不敵張本智和、馬龍，但仍以小組第三挺進附加賽，後來又輸給世界第一的樊振東落入5到8名排名賽，對上世界第六的李尚洙。

林昀儒過去與李尚洙沒還有交手紀錄，本次首度相相遇，雙方從開賽就打得糾纏，林昀儒還一度領先局數3比2，但後來又被李尚洙追平，關鍵末局林昀儒穩住陣腳，以11比7拿下奪勝，挺進5、6名之爭。

▲南韓李尚洙LEE Sangsu。（圖／取自ITTF）

▲南韓李尚洙。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 亞桌賽林昀儒南韓
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