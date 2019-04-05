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奧運網球男單改三盤兩勝　有利39歲費德勒完成金牌夢

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▲費德勒Roger Federer。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒生涯還缺一面奧運男單金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

國際網球總會(ITF，International Tennis Federation)近日宣佈，將對網球男單項目進行改革，決賽將從原本的五盤三勝制，改為三盤兩勝，這也表示2020東京奧運不論男女，單打都採用三盤賽制，而這樣的調整對於屆時即將39歲的費德勒(Roger Federer)來挑戰生涯奧運男單首金來說，絕對是好消息。

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網球在1988年成為奧運正式項目以後，該年的漢城奧運與1992年的巴塞隆納奧運男單項目都採用五盤制，1996年亞特蘭大奧運作出改革，只有決賽沿用五盤制，其他所有比賽都改為三盤。

後來的雪梨、雅典、北京、倫敦及里約奧運，網球都採用同樣規則，近日ITF又再次作出改變，取消男單決賽的五盤大戰，改為三盤兩勝、決賽盤搶七的賽制，等於單打項目不論男女全都為三盤賽制，而這樣的調整將會從東京奧運網球賽事(2020年7月25日)開始執行。

▲穆雷奧運網球男單衛冕成功（圖／達志影像／美聯社）

▲穆雷在2016年里約奧運擊敗費德勒衛冕金牌。（圖／達志影像／美聯社）

從五盤改成三盤，對於年齡漸長的選手來說絕對是好事，對東京奧運時即將年滿39歲的費德勒也是一大利好。今年8月年滿38歲的費德勒生涯拿過各大滿貫、年終賽男單冠軍，卻獨缺奧運單打金牌，他過往只有雙打在2008年北京奧運搭配瓦林卡(Stan Wawrinka)拿下金牌。

2012年倫敦奧運，費德勒在4強賽打滿三盤、最後一盤還打到19比17才驚險奪勝闖進冠軍戰，後來卻遭到英國穆雷(Andy Murray)三盤橫掃，最終銀牌作收。如今奧運男單決賽改為三盤制，費德勒要在最後一次奧運中拿下金牌的機會也增加不少，過去僅有兩位球員完成「金滿貫(四大滿貫加奧運都奪冠)」的成就，1996年亞特蘭大奪金的阿格西(Andre Agassi)和2008年北京奧運奪金的納達爾(Rafael Nadal)。

另外，男女雙打部份也作出修改，決勝盤將採用現今職業賽所進行的「超級搶十」直接分出勝負，這項規則其實已在奧運男女混雙中使用。

▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾已經達成「金滿貫」成就。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 奧運網球男單五盤三勝三盤兩勝費德勒
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