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CBA／不捨志傑離開　廣廈內線胡金秋：我會傳承你的精神

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▲CBA，林志傑，胡金秋。（圖／CFP）

▲林志傑帶領胡金秋。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

CBA廣廈在2日的季後賽中不敵新疆遭1比3淘汰，此役幾乎可說是「野獸」林志傑最後一次為效力了10年的廣廈披掛上陣，賽後不少隊友都表達不捨，尤其是在林志傑帶領下崛起的內線主力胡金秋就特別發文，「最不想結束的一季，跟傑哥同寢三年，教會了我太多東西。我會繼續努力，提高自己，承擔起我的責任，傳承你的精神。」

林志傑效力廣廈期間，一度連續7年在季後賽首輪止步，去年終於殺入總冠軍戰，卻被「中國第一控」郭艾倫率領的遼寧橫掃，今年雖然捲土重來，卻還是在季後賽首輪就止步，但這一次，因為合約到期以及CBA每隊限1名港澳台球員，林志傑也幾乎確定將卸下廣廈戰袍，讓不少球迷、隊友及教練都相當不捨，霸氣如野獸，也忍不住在那一晚淚灑球場。

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▲林志傑淚崩向球迷告別。（圖／CFP）

▲林志傑向球迷告別，也忍不住淚灑球場。（圖／CFP）

效力廣廈10年，林志傑從在台灣如日中天的「野獸」到領導CBA實力青年軍廣廈的「隊魂」。儘管已經37歲仍用生命在飆分，季後賽頻頻上場超過40分鐘，外線開轟毫不手軟，急停跳投霸氣十足，只為為廣廈留下勝利，而這樣的拼戰精神，也帶領著年輕後輩的提升。

在廣廈待了4個賽季的21歲內線主力胡金秋就相當不捨林志傑，特別發文表示這是最不想結束的一個賽季，「跟傑哥同寢了三年，他交會了我太多東西，失落時對我的鼓勵、迷茫時給我的指引、生活中對我的教導，我都銘記於心。我會繼續努力提高自己，承擔起我的責任，傳承你的精神。未來，祝願我們都越來越好。」

▲林志傑受到球迷愛戴。（圖／CFP）

▲林志傑受到球迷愛戴。（圖／CFP）

關鍵字： CBA林志傑廣廈胡金秋旅外台將
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