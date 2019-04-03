CBA／名球評讚林志傑：台灣Manu　廣廈想留人當助教

▲林志傑仍想繼續打球。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「野獸」林志傑在2日晚間出戰披掛廣廈戰袍的最後一役後，在球迷的祝福聲之下難得展現感性一面流下眼淚。連去中國發展的台灣球評朱彥碩都大讚他是「台灣Manu」。而現在也傳出，廣廈有意網羅林志傑擔任助教，傳承他用生命打球的野獸精神。

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「今天是我第一次看到林志傑哭....」，朱彥碩說，「廣廈是他職業生涯，效力最久的球隊，焉能不感動？作為台灣出身的球評，我很自負，對台灣球員大多會有很多要求，甚至是很嚴厲的批評。只有林志傑，唯一能夠讓我用『尊敬』兩個字去形容的。」

「在我心中，他就是台灣籃壇的Manu Ginobili那樣的球員，一個能在場上點火的男人。」上個賽季林志傑在季後賽4強G1狂轟8顆三分球獨攬32分給山東下馬威，G7也有5顆外線20分幫助廣廈首次進軍總冠軍戰。雖然被遼寧橫掃，但也有2場得分上看20。

今年林志傑更是燃燒生命，季後賽8強G2和G3上場時間都超過40分鐘，分別投進6顆和5顆外線，在第四節決勝階段毫不手軟，展現頂級球星的價值。

目前已經有中國媒體報導林志傑透露，廣廈有意延攬他擔任助教。能跟著手握7座冠軍的總教練李春江執教，算是很不錯的學習機會，但林志傑自己透露希望再打幾年。朱彥碩也透露林志傑很有可能回到台灣打球。