CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了

▲林志傑淚崩向球迷告別。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

廣廈2日在CBA季後賽8強戰以95比111不敵新疆，系列賽以1比3遭到淘汰。由於此役幾乎可說是林志傑最後一次為效力了10年的廣廈披掛上陣，因此全場球迷也對這位「隊魂」相當不捨。比賽結束後，不僅球迷不斷高喊「林志傑！」，球團也準備了祝福影片，現場讓平時霸氣的「野獸」林志傑淚崩。

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林志傑此役外線5投1中拿下9分4籃板，很可惜沒能再創驚奇帶領廣廈將戰線延長到G5。在第四節開始，就已經有球迷大喊「林志傑！」。而到了比賽結束前1分多鐘，林志傑被換下，球迷再度開始呼喊他的名字。

比賽結束後還有許多球迷留在觀眾席上，林志傑朝著球迷揮手致敬後，也認不住低頭情緒潰堤，一度用球衣將臉遮住。而新疆總教練阿的江離場前，也特地走向林志傑和他握手致意。有人拉著「球迷心中永遠的MVP」的布條，接著球團也在大螢幕播放致敬影片。

看完影片，林志傑再次淚崩紅了眼眶，拿起毛巾掩面，全場再度鼓譟大喊”MVP”，最後林志傑紅著眼眶抱著女兒離開打了10年的廣廈主場。而在場邊，同樣在杭州享有盛名，擔任浙江綠城足球隊隊長的中華男足隊長陳柏良也來到現場觀戰。

林志傑本季合約到期，加上CBA每隊僅有1名港澳台球員的政策，使得廣廈只能選擇留下年輕的防守大鎖劉錚。接下來林志傑會退役還是繼續球員生涯？會續戰CBA還是回到台灣都相當值得期待。

▲「台灣隊長」陳柏良也到現場觀戰。（圖／CFP）