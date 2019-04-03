CBA／林志傑赴陸10年帶潮流　霸氣拚戰感動兩岸球迷

▲CBA台將林志傑（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

效力CBA廣廈，有著「野獸」、「台灣隊長」、「廣廈隊魂」3個不同時期綽號的台將林志傑，2日在CBA季後賽不敵不敵新疆遭淘汰，但這不是一場單純的敗仗，而可能是效力CBA十年之久的台將林志傑在籃球生涯16年中的告別賽。林志傑16年來在不同時期的表現與影響力，感染的不只台灣球迷，在人生最顛峰之際赴陸發展，甚至也另中國球迷著迷不已，而他2009年赴陸發展後，也成為近10年台灣球員追夢與挑戰自我的最佳典範。

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不是西進首人但成後進楷模

林志傑2003年加入SBL台啤，該年就拿下第一屆SBL得分王，以勁爆體能，狂野球風獲球迷喜愛並將他綽號為「野獸」，在蟬聯得分王與連續5季成最佳五人，也拿下MVP後，林志傑於2009年選擇前往CBA加入廣廈。

林志傑第一年就獲廣廈場均時間30分鐘重用，第二年表現持續向上攀升繳出場均11.7分、4籃板、2.9助攻、1.2抄截成績，命中率也高達5成，隨後2年還蟬連CBA技術挑戰賽冠軍，自林志傑2009西進後，已有13名台灣球員選擇挑戰CBA，次級聯賽NBL也達8人。

2013年籃協當時與SBL共同發布禁止前往中國發展的24人名單，但仍無法抵擋林志傑在中國表現出色的極大吸引力，2013年後有田壘、陳世傑、吳岱豪，2016年則有台啤劉錚與旅美球員胡瓏貿，2017年達欣周儀翔與旅美球員陳盈駿都成功加入CBA。

▲林志傑（圖／CFP）

球風蛻變成國際賽最佳領袖

林志傑加入CBA後球風漸轉為外線冷箭與組織策應，2013年他三分線命中率高達4成，整體命中率可達5成，場均得分達到13.7分，助攻也達3次，他於該年代表中華隊出戰菲律賓亞錦賽，他預賽拿下20分逆轉菲律賓，8強賽對中國他傳出全場最多7助攻率中華隊18分擊敗中國讓台灣球迷熱血沸騰，中華隊最後奪下第四名，林志傑獲選最佳5人，也將他自己在台灣球迷心奠定了無可取代的台灣籃球英雄地位，而被稱為「台灣隊長」。

林志傑2015年再披中華隊戰袍，於長沙亞錦賽前的國內瓊斯盃賽前就表示可能是生涯最後一次披上國家戰袍，他當年瓊斯盃7戰繳出10.7分、6.3籃板和3助攻，在最後一場便感性的向球迷告別。

林志傑最後在亞錦賽仍奮在預賽繳出3場場均17分、7籃板、2助攻、1.3抄截成績，中華隊最後無緣12強，但他該年絕佳的狀態也在該年球季打出場均18.5分、4.7籃板、3.6助攻的生涯年，隔年更直接率廣廈以例行賽最佳戰績殺入總冠軍，創下廣廈自2005年創隊之後最佳戰績。

▲林志傑（圖／記者張一中攝）

成熟穩重感動中國，球員、球迷都稱他偉大

林志傑在國際賽的表現源自身球風的改變與成長，同時也是廣廈給他的信任與領導機會，林志傑在2009年加入廣廈至2017年，每年上場時間都超過30分鐘，林志傑在加入廣廈後就曾表示，每年年齡都會帶給他壓力，讓更珍惜職業時光，所以他會投入很大心力在自身狀態維持上。

林志傑廣廈10年期間，有9季命中率達5成，罰球不曾低於7成，助攻不曾低於2次以下，抄截更有9季維持在1次以上，進攻穩定、投籃把握性高、球風成熟穩重，在他效力的10年內廣廈不曾跌出季後賽之林外，更多次入選明星賽。有球迷因目睹他單場43分比賽後場場到場觀戰，他也獲中國球迷稱為廣廈隊魂，更有球迷希望他能續約一萬年。

▲林志傑含淚告別。（圖／CFP）

林志傑與廣廈建立起的情感深厚，每次簽約林志傑都非常爽快，儘管林志傑最終無法在廣廈奪冠，但許多中國球迷與球員都表示奪冠與否完全不影響林志傑的偉大，更有球迷以「你比誰都有資格站上總冠軍賽場上」形容林志傑對廣廈的付出。

2日廣廈敗給新疆當天晚上，球迷不斷大喊林志傑，更有人拉著布條寫著「永遠的MVP」，球團也在螢幕上播放致敬影片，林志傑在全場球迷歡呼下落淚。由於CBA新制每隊限1名港澳台球員，在廣廈傾向留下劉錚且林志傑自身合約也將到期情況下，林志傑幾乎確定告別廣廈。

林志傑感性表示，沒辦法替廣廈奪冠是最大遺憾，自身仍行有餘力可以繼續再戰，但未來他仍須再好好思考。無論林志傑最後定如何，他在這10年帶給台灣球迷的激情，台灣球員的典範，中國球迷與中國球員的感動，都是無法被取代的美好籃球記憶。

▼林志傑不捨告別（圖／CFP）