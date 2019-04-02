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CBA／林志傑想再打沒奪冠最遺憾　廣廈教頭盼精神傳承

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▲林志傑告別效力10年的廣廈。（圖／CFP）

▲林志傑告別效力10年的廣廈。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「野獸」林志傑效力的廣廈2日晚間不敵新疆系列賽1比3遭到淘汰。因為合約到期以及每隊限1名港澳台球員，幾乎可以確定林志傑將離開效力10年的廣廈。賽後他不僅表示情況允許想再打幾年，也坦承最遺憾的就是沒能拿下總冠軍。

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「還想再打幾年，能打的話不願意這麼早退役。」林志傑說。效力廣廈10年，他從在台灣如日中天的「野獸」到領導CBA實力青年軍廣廈的隊魂。儘管37歲仍用生命飆分，季後賽頻頻上場超過40分鐘可說是用生命打球，外線開轟毫不手軟，急停跳投霸氣十足。

「志傑在10年終對廣廈的投入非常優秀，非常努力，起到了老隊員的作用。不管今後怎樣，球隊需要更多新人出現，希望志傑的精神能得到傳承。」廣廈總教練李春江說。

林志傑效力廣廈期間，一度連續7年在季後賽首輪止步。去年殺入總冠軍戰被「中國第一控」郭艾倫率領的遼寧橫掃，則是最接近冠軍戒指的一次。「就差那一步而已，我會永遠記在心裡，最遺憾的就是沒能在手上套上那東西。」

「回去先放空一陣子，身心也是累了，讓自己腦子清醒一點。再來就是慢慢去想，看自己什麼樣一個方式，有沒有球隊來找我。」林志傑的下一步將是今年夏天籃壇焦點話題，不過他也坦言披上其他球衣可能不太習慣，「我在廣廈那麼多時間，球隊給我很大親切感，能夠在這個大家庭待那麼久非常開心。讓我去別的隊，開玩笑說，確實感覺會有點奇怪。」

▲林志傑告別效力10年的廣廈。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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