亞桌賽／陳思羽小組2戰拍落南韓美女　鄭怡靜難敵大陸陳夢

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

在亞洲盃桌球錦標賽小組賽首戰中雖然不敵新加坡馮天薇，但陳思羽在緊接而來的第二戰就以3比2擊退南韓削球美女徐孝元，下一戰將對上日本一姊石川佳純，而首戰擊退香港李皓晴的鄭怡靜，第二戰則難敵大陸陳夢，小組最後一場碰南韓的田志希。

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▲南韓桌球美女徐孝元 。（圖／記者張克銘攝）



亞洲盃中華隊男女各2人受邀參賽，鄭怡靜、陳思羽連三年代表出賽，世界排名第八的鄭怡靜本次和大陸的陳夢、南韓的田志希以及香港的李皓晴分在B組，首戰以3比1退李皓晴後，第二戰碰上世界第三的陳夢，鄭怡靜過往與她交手5次沒奪勝過，如今再相遇還是以1比3吞敗，下一場將在下午5點碰上田志希，鄭怡靜過去與她相遇各擁5勝。

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陳思羽本次則和石川佳純、新加坡的馮天薇及南韓的徐孝元同在C組，首戰雖然不敵馮天薇，但第二場碰上削球手徐孝元，陳思羽過去與她交手7次擁有4勝略居優勢，而本次再度相碰，陳思羽在先失一局的情況下連連追趕，雙方大戰五局，陳思羽贏得最後勝利，也保有晉級8強的機會。

陳思羽下一戰將在下午5點半碰上石川佳純，兩人過去交手14次，陳思羽只拿過3勝，上一次奪勝還是2016年的卡達公開賽大戰7局驚險勝出。

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