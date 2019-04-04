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亞洲盃桌賽分組出爐　林昀儒戰張本智和、馬龍爭小組出線

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

橫濱亞洲盃桌球賽將在明(5日)登場，4日抽籤結果出爐，首度參賽的林昀儒和怪物少年張本智和以及大陸滿貫好手、剛拿下卡達公開賽冠軍的馬龍同分在B組，要爭取小組出線難度不小。

本次亞洲盃的參賽資格，包括去年該賽事冠軍、2017年亞錦賽冠軍、世界排名亞洲前十等，每國最多2人代表參賽，而中華隊除了老將莊智淵再度參賽外，小將林昀儒則以亞洲排名第9首度收到英雄帖，女單方面，鄭怡靜、陳思羽連三年代表出賽。

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▲張本智和 。（圖／取自ITTF）

▲張本智和 。（圖／取自ITTF）

抽籤分組出爐，林昀儒與張本智和、馬龍及印36歲度老將卡馬爾(Achanta Sharath Kamal)同分B組，小組賽場場都是硬戰，林昀儒過去在青奧曾以3比4不敵張本智和，但今年日本T聯賽又以直路三擊敗張本智和，而林昀儒去年也與馬龍相遇過，當時林昀儒遭到直落四吞敗。而莊智淵本次則和南韓的李尚洙、日本的丹羽孝希、及印度的吉納納賽卡蘭(Sathiyan Gnanasekaran)分在C組。

女單部分，鄭怡靜和大陸的陳夢、南韓的田志希以及香港的李皓晴分在B組，鄭怡靜過去交手陳夢5次沒有勝過，與田志希則是兩人各擁5勝，對上李皓晴則有14勝2敗的優勢。陳思羽和日本一姐石川佳純、新加坡的馮天薇及南韓的徐孝元同在C組。

亞洲盃第一階段小組賽採5局3勝，排名較前的12位選手分列在A、B、C三組中，取前兩名晉級，而這三組中的第三名則將和D組的小組第一進行淘汰賽爭奪另外兩個8強席位，8強以後淘汰賽則採7局4勝制。

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 亞洲盃桌賽林昀儒張本智和馬龍
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