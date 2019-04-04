戴資穎以外的世界第一　陳建安／鄭怡靜桌球混雙排名居首

▲陳建安／鄭怡靜目前混雙排名第一。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)為了因應2020東京奧運桌球項目推出混雙，去年下半年也開始為混雙做世界排名，而陳建安搭配鄭怡靜前兩年打出好成績，目前以1730分暫居第一，這也是中華隊目前除了戴資穎以外，其他單項球類的世界第一。

2020的東京奧運桌球項目增設混雙，2017年起搭檔的「安靜配」陳建安／鄭怡靜被賦予高度期待，兩人在2017年世錦賽混雙摘銀，接著去年巡迴公開賽也三度闖進4強，並曾擊敗中國的三組合包括王曼昱／于子揚、王曼昱／林高遠、車曉曦／周雨。

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年底的奧地利公開賽，「安靜配」以第一種子出擊，先後擊敗荷蘭組合、香港組合黃鎮廷／杜凱琹挺進冠軍戰，碰上前一戰擊敗世錦賽混雙冠軍日本組合吉村真晴／石川佳純的奧運冠軍大陸組合許昕／劉詩雯，最終大戰五局飲恨吞敗，不過銀牌仍寫下兩人最佳成績。

▲林昀儒／鄭怡靜混雙在阿曼公開賽摘冠。（圖／取自ITTF）



今年鄭怡靜改搭檔林昀儒，兩人先是在匈牙利公開賽擠進8強，接著阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，來到本週的白金級別卡達公開賽，先後擊退美國、南韓組合，可惜在4強卻不敵日本組合森薗政崇／伊藤美誠止步，林昀儒／鄭怡靜目前以積分545分排名世界第14。

雖然鄭怡靜目前改和林昀儒搭檔，不過在混雙最新一期的世界排名中，她仍和陳建安穩居世界第一，這也是中華隊目前除了戴資穎以外，其他單項球類有台將登上世界第一。

而混雙世界排名第二為積分1480分的香港組合黃鎮廷／杜凱琹，兩人在去年年終賽首設的混雙項目中摘金，第三則為2017年世桌賽冠軍的日本組合吉村真晴／石川佳純1400分，不過日本為了拼東京奧運，石川佳純可能會改搭張本智和出擊。排名第四為大陸組合許昕／劉詩雯1210分。