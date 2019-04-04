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亞洲盃桌賽5日橫濱登場　林昀儒拚破中華最佳成績季軍

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒首度出征亞洲盃。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

結束卡達桌球公開賽後，緊接著5日將迎接橫濱亞洲盃桌球賽，本次賽事共男女16人參賽，而台將有4位獲得參賽資格，包括世界排名20的莊智淵、剛升到21的林昀儒，女子則有世界第8的鄭怡靜、第25名的陳思羽。

本次亞洲盃的參賽資格，包括去年該賽事冠軍、2017年亞錦賽冠軍、世界排名亞洲前十等，每國最多2人代表參賽，而中華隊除了老將莊智淵再度參賽外，小將林昀儒則以亞洲排名第9首度收到英雄帖，女單方面，鄭怡靜、陳思羽連三年代表出賽。

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過去中華隊僅莊智淵在2013年、蔣澎龍在2006年拿過季軍，女單從來沒有獎牌進帳過，本次男單有首度參賽的潛力新星林昀儒，近日連連擊退勁敵的他將要力拼突破中華隊最佳成績。

▲莊智淵。（圖／取自ITTF）

▲莊智淵。（圖／取自ITTF）

亞洲杯將在5日起至7日在日本橫濱進行，這同時也是世界盃的資格賽，因此選手無不卯足全力備戰。其他國家選手，大陸派出衛冕軍樊振東和超級滿貫得主馬龍，其中樊振東在剛結束的隊內世桌賽選拔賽中，以11戰全勝之姿拿下門票，氣勢相當旺盛。

日本隊則派出世界第三的「怪物少年」張本智和，以及目前世界排名第9的丹羽孝希共同出擊，南韓則有世界第四的李尚洙、第七的張宇鎮。

女子部分，大陸同樣派出衛冕軍力爭三連霸的朱雨玲及隊內選拔第一並取得世桌賽資格的陳夢，日本有世界第二、2017年亞錦賽冠軍平野美宇及世界第四的石川佳純，南韓有第七的徐孝元、第九的田志希，另外還有新加坡馮天薇、香港杜凱琹等好手也都將參賽。

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 亞洲盃桌賽橫濱林昀儒鄭怡靜莊智淵陳思羽
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