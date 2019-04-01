2019東岸聯盟U18開打　大陸深圳首參賽盼走向國際化

▲東岸聯盟U18於1日展開。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台東報導

2019東岸聯盟U18自4月1日起在台東體中盛大展開，本次不僅邀請到11支國內強權參賽，還有來自大陸深圳的華僑城中學也來台交流，台東體中校長林鴻源表示，辦理比賽的初衷就是希望台東球隊有多一點比賽機會，未來有機會希望能朝著國際賽事發展。

東岸聯盟過去從成棒開始，東體教練葉明嘉表示，大約從2015年開始舉辦，「但我們也希望能辦U18的比賽，因為4月份是比較沒有比賽的，而我們希望能在國手選拔賽之前有個高強度的比賽，讓球員能磨練，因此2017年舉辦首屆東岸聯盟U18。」

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會取名「東岸聯盟」，林鴻源說，就是希望給東部球隊多一點比賽機會，畢竟東部球隊出外比賽經費都很高，所以主體會以東岸球隊為主，邀請花蓮、台東的球隊來參賽，另外也希望透過西部球隊來參賽，增進台東更多觀光業發展。

▲花蓮玉里高中也來參賽。（圖／記者顏如玉攝）



首屆東岸聯盟U18雖然只有6隊參賽，但因為受到廣大迴響，因此2018第二屆擴大舉辦邀請到12隊參賽，葉名嘉說，「今年強度更強，不只去年冠軍高苑工商以外，還有去年黑豹旗冠軍穀保家商、今年木棒聯賽冠軍平鎮高中都來參賽，整體賽事可看性也提升。」

值得一提的是，本次賽事還邀請來深圳華僑城中學參賽，林鴻源說，過去東體都會到深圳參加兩岸交流比賽，當地也相當熱情招待，而華僑城是深圳最早發展棒球的學校，近兩年實力提升不少，加上校長也是當地棒協的會長，因此特別邀請華僑城中學來台交流。

東岸聯盟辦到現在第三屆，未來更希望朝國際化發展，林鴻源表示，東體的場地很好，過去也有日、韓球隊來這裡移訓，今年寒假還有韓國隊伍來，「希望有這些接觸以後，未來也能邀請他們來參加比賽，雖然難度比較高，但有機會希望能夠過棒協的幫忙，將這個賽事形成台東的國際賽事。」

本次12支參賽隊伍分別為台東大學、台東體中紅、台東縣聯隊、成功商水、玉里高中、花蓮體中、平鎮高中、西苑高中、高苑工商、新北市聯隊、穀保家商，及深圳華僑城中學。

▲東岸聯盟U18，穀保家商派出兩隊參賽。（圖／記者顏如玉攝）