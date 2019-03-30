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卡達桌賽／林昀儒不敵大陸林高遠　單打8強止步　

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒男單止步8強。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

白金級別的卡達桌球公開賽，中華隊僅剩林昀儒還有賽程，不過30日他在男單8強碰上世界第三的大陸好手林高遠，從開賽就打得艱辛，最終以2比4吞敗止步，無緣4強，也表示台將在本次賽事全部結束。

本次卡達賽中，中華隊在男女單雙打及混雙都派隊參賽，不過男單僅林昀儒挺進16強，女單鄭先知在8強吞敗、女雙鄭先知／陳思羽也是在8強遭日本組合早田希娜／伊藤美誠逆轉止步，男雙則是首輪就吞敗，混雙林昀儒／鄭怡靜4強輸給第四種子、日本組合森薗政崇／伊藤美誠。

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▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙4強止步。（圖／取自ITTF）

世界排名26的林昀儒在本次男單從資格賽打起，擊退世青賽冠軍、大陸的薛飛擠進正賽，32強再以4比1擊敗世界第8的香港黃鎮廷，闖進16強則以4比2力退世界第14的德國奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，8強碰上世界第三的林高遠。

林昀儒在2017年曾於日本、奧地利公開賽兩度交手，但林昀儒都吞敗，此役前兩局打得膠著，雙方各拿下一局，不過第三局開始林高遠暫居上風，連下2局聽牌，林昀儒雖然第五局扳回一城，但仍難敵林高遠，最後1局以2分之差吞敗，2比4止步8強。

林昀儒在男單輸球後，也表示本次台將的賽程全告一段落，上一階段在阿曼公開賽雖然中華隊靠著林昀儒一人勇奪男單、男雙及混雙冠軍，但該賽事為挑戰賽級別，大咖球星較少，而本次卡達賽則是較高級別賽事，更多好手參賽，也顯現出中華隊實力與強權的差距，接下來4月的世錦賽是最大挑戰。

關鍵字： 林昀儒桌球
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