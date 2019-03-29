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戴資穎嘗試接髮二代戰袍亮相　出征大馬公開賽求三連霸

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▲戴資穎二代球衣亮相。（圖／VICTOR勝利體育提供）

▲戴資穎二代戰袍亮相。（圖／VICTOR勝利體育提供）

體育中心／綜合報導

VICTOR繼去年廣受好評的Crown Collection第一代戴資穎專屬戰袍後，進化版的第二代Crown Collection也於今日正式曝光，小戴將於下週的馬來西亞公開賽首次著新戰袍亮相。

場上殺氣十足，場下甜美逗趣，世界球后戴資穎不只在羽壇寫下眾多記錄，鮮明的個性更建立了她獨樹一格的形象。Crown Collection 2019主題「#無可取戴」不只致敬小戴在羽壇的霸主地位，更是傳遞戴資穎忠於自我的精神。

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▲戴資穎二代球衣亮相。（圖／VICTOR勝利體育提供）

▲戴資穎嘗試編髮及接髮直呼新鮮。（圖／VICTOR勝利體育提供，圖下同）

Crown Collection為VICTOR為世界球后戴資穎所打造的專屬服飾系列，第一代以鮮明撞色呼應小戴亦帥亦美的反差魅力，第二代則以質感時尚的波特酒紅襯托出戴資穎低調、謙虛的王者身分，同時也推出深藍及黑色共三款配色。

新一代賽服工藝也更精緻雕琢，全程台灣製造，選用超細纖維緹花布料製作，兼具輕量、柔軟及舒適快乾。對於戴資穎來說賽服不只是形象的展現，「我對賽服是非常嚴格和講究的，賽服對我來說跟球拍、球鞋一樣重要，版型和材質都會影響我的出拍和動作。」

▲戴資穎二代球衣亮相。（圖／VICTOR勝利體育提供）

戴資穎在本次的Crown Collection形象照中，更首度嘗試接髮和編髮，拍攝過程中她不時拿起兩條編髮把玩，「是全新的嘗試，有點嘻哈潮流的感覺，我很喜歡！」Crown Collection 第二代賽服將於四月中旬全球同步上市，系列休閒款式則將於五月陸續曝光，小戴也預告屆時將有神秘嘉賓一同入鏡，請大家敬請期待。

戴資穎4月將接連出征馬來西亞公開賽及新加坡公開賽，緊接著則進入兵家必爭的奧運積分期，戴資穎不僅要挑戰大馬公開賽三連霸，目前球后寶座蟬聯120週的她也將挑戰打破女單歷史紀錄的124週。

▲戴資穎二代球衣亮相。（圖／VICTOR勝利體育提供）

關鍵字： 戴資穎戰袍大馬公開賽
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