沒通報行蹤遭禁賽非因禁藥　莊佳佳淚訴沒必要承擔行政疏失

▲莊佳佳哽咽說明未登錄行蹤被禁賽情事。（圖／記者楊淑媛攝，圖下同）



體育中心／綜合報導

中華奧會28日公布涉藥禁賽選手名單，沒想到現任桃園市體育局局長莊佳佳也被影響，被爆出也遭到禁賽，原因是沒有未定期回報行蹤，對此莊佳佳在29日召開記者會淚訴，自己不是因為禁藥問題，而是在訓練期間完全沒有收到通知，以至於被認為行蹤通報不實，沒有檢測紀錄。

兩屆奧運舉重金牌許淑淨涉藥禁賽風波延燒，就連前奧運國手、現任桃市體育局局長莊佳佳也被影響，遭爆出禁賽，原因是沒有依規定向世界反禁藥組織（WADA）回報行蹤而遭到禁賽，不過莊佳佳表示，自己已經在申訴中，更流淚控訴自己沒必要承擔行政疏失，「自己也是受害者。」

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莊佳佳解釋，跆拳道選手通常會使用禁藥是因為體重問題，但自己從來不需要煩惱體重，因此不會有使用禁藥的問題。

▲桃園市政府體育局局長莊佳佳。（圖／記者沈繼昌攝）



而自己為什麼突然就被禁賽，莊佳佳難掩無奈與難過，她在2017年2月進入國訓中心專注訓練，完全不曉得已被列為藥檢行蹤登錄的選手，到下半年跆拳道協會通知她，已被WADA飛行藥檢小組追蹤的訊息，要她提供行程配合協會做行蹤登錄的動作。

莊佳佳第一次收到飛行禁藥小組檢測通知是在2017年9月，但當天人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員等待，沒有趕回桃園，第二次是同年11月飛行檢測人員到家中，全程配合尿液檢測。

莊佳佳的認知中，只有這兩次的尿檢通知，對於前半年被認為兩次行蹤通報不實，她完全沒有收到相關的通知，直到2018年12月，才得知自己被禁賽，因此目前正在積極申訴中，希望世界跆拳道聯盟仍能讓她出賽，另外她也表示不會讓此事影響到政務，且市長鄭文燦也表示理解，彼此都在努力解決此事。