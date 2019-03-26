戴資穎世界球后進入120周　能否再刷紀錄大馬站要防陳雨菲

▲2019全英公開賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一周世界排名，戴資穎穩坐球后來到第120周，全英賽奪冠的大陸陳雨菲排在第二，雙方有7588分的差距，下周即將開打的馬來西亞公開賽，戴資穎有保分壓力，如果陳雨菲奪冠拿下11000積分，很可能就會超越戴資穎。

戴資穎的世界球后累積進入第120周，是史上第三長，目前僅次於大陸張寧的122周以及倫敦奧運金牌、大陸李雪芮的124周，第二名則是陳雨菲，雙方差距7588積分，3至5名依序為日本奧原希望、山口茜、西班牙瑪琳（Carolina Marin）。

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6至10名則依序為印度頭號女單辛度（Pusarla V. Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度塞娜（Saina Nehwal），以及南韓一姊成池鉉。

▼2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透）

不過緊接而來的超級750賽馬來西亞公開賽將成為關鍵，身為去年冠軍的戴資穎列為頭號種子有保分壓力，首輪將對上香港鄧璇，8強可能碰上依瑟儂；不過陳雨菲去年在大馬站首輪出局沒有保分壓力，因此如果戴資穎在8強賽淘汰、陳雨菲奪冠拿到11000積分，陳雨菲很有可能登上球后。

男單部分前10都沒有變化，剛奪下全英賽120年來首位日本冠軍的桃田賢斗持續領跑，大陸石宇奇四強止步仍在第2，第3則是台灣一哥周天成，全英賽亞軍丹麥安賽龍上升2位來到第4，第5是大陸諶龍，6至10名依序為南韓孫完虎、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼金廷、蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）以及克里斯堤（Jonatan Christie）。

男雙部分，廖敏竣／蘇敬恆上升一位來到第13、盧敬堯／楊博涵排在21，新搭擋的王齊麟／李洋則在55位。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）