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卡達桌賽／林昀儒／鄭怡靜遭日本組合逆轉　無緣再闖冠軍戰

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▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙無緣冠軍戰。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

上週拿下阿曼桌球公開賽混雙冠軍的林昀儒／鄭怡靜，本週維持氣勢，來到白金級別的卡達公開賽，一路連勝挺進4強後對上第四種子日本組合森薗政崇／伊藤美誠，雙方大戰5局後，最後一局互相化解賽末點，但日本組合連下2分，最終以3比2帶走勝利，林鄭配止步4強。

世界排名26的林昀儒與世界排名第7的鄭怡靜今年在匈牙利公開賽時首度合拍，當時止步8強，不過來到上週的阿曼公開賽，兩人一路打進冠軍戰，順利摘下合拍以來首冠，並持續搭檔來到這次更高等級的卡達公開賽。

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本次卡達賽林昀儒／鄭怡靜以第六種子直接進入混雙正賽16強，首輪以3比1擊敗美國組合賈哈(Jha Kanak)／吳玥，挺進8強後以3比0橫掃從資格賽打進來，並在首輪爆冷擊退第一種子、香港組合黃鎮廷／杜凱琹的南韓組合，世界排名第11的張宇鎮搭配世界排名第70的崔孝珠。

▲▼ 日本女子桌球選手伊藤美誠。（圖／CFP）

▲伊藤美誠被大陸封為「大魔王」。（圖／CFP）

4強對上日本組合森薗政崇／伊藤美誠，伊藤美誠去年曾在瑞典公開賽女單中，一連擊敗三位大陸好手劉詩雯、奧運金牌丁寧和世界排名第一的朱雨玲，當時被大陸稱為「大魔王」，而森薗政崇則曾在2017台北世大運摘下男單金牌，兩人搭擋拿過2017亞錦賽亞軍。

此役林鄭配率先拿下前兩局，但三四局卻遭日本扳平，來到關鍵末局，林鄭配雖然握有領先，但日本都能馬上追平，從6平來到14平，可惜未能延續化解局末點的氣勢，最終林鄭配以14比16吞敗，無緣再度挺進冠軍戰。

其他台將部份，女單鄭先知在8強遭大陸的王藝迪直落四吞敗，女雙鄭先知／陳思羽則遭日本組合早田希娜／伊藤美誠逆轉，以1比3吞敗，剩下林昀儒的男單16強，將在台灣時間凌晨面對德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)。

關鍵字： 卡達桌賽林昀儒鄭怡靜日本伊藤美誠
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