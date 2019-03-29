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卡達桌賽／林昀儒／鄭怡靜3比0虐韓！　混雙4強碰日本魔王

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▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙挺進4強。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

上週拿下阿曼桌球公開賽混雙冠軍的林昀儒／鄭怡靜，本週維持氣勢，來到白金級別的卡達公開賽，一路連勝挺進8強後，花了不到半小時就以直落三解決南韓組合挺進4強，接下來將對上日本組合森薗政崇／伊藤美誠。

世界排名26的林昀儒與世界排名第7的鄭怡靜今年在匈牙利公開賽時首度合拍，當時止步8強，不過來到上週的阿曼公開賽，兩人一路打進冠軍戰，順利摘下合拍以來首冠，並持續搭檔來到這次更高等級的卡達公開賽。

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本次卡達賽林昀儒／鄭怡靜以第六種子直接進入混雙正賽16強，首輪以3比1擊敗美國組合賈哈(Jha Kanak)／吳玥，挺進8強後對上從資格賽打進來，並在首輪爆冷擊退第一種子、香港組合黃鎮廷／杜凱琹的南韓組合，世界排名第11的張宇鎮搭配世界排名第70的崔孝珠。

林昀儒／鄭怡靜僅花了不到半小時就以3比0橫掃南韓勝出，闖進4強後將對上第四種子、日本組合森薗政崇／伊藤美誠。伊藤美誠去年曾在瑞典公開賽女單中，一連擊敗三位大陸好手劉詩雯、奧運金牌丁寧和世界排名第一的朱雨玲，當時被大陸稱為「大魔王」，接著今年的全日本錦標賽又拿下女單、女雙和混雙冠軍，而森薗政崇曾在2017台北世大運摘下男單金牌，兩人搭擋拿過2017亞錦賽亞軍。

▲林昀儒／鄭怡靜混雙。（圖／取自ITTF）

▲阿曼公開賽林昀儒／鄭怡靜混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 卡達桌賽林昀儒鄭怡靜混雙
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