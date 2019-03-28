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卡達桌賽／擊退2017世青四金王大陸薛飛　林昀儒挺進32強

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▲▼ 林昀儒。（圖／翻攝自ITTF）

▲林昀儒。（圖／翻攝自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

上週才在阿曼公開賽中包攬男單、男雙及混雙金牌的我國新星林昀儒，本週來到更高級別、白金系列的卡達公開賽不減氣勢，於男單資格賽中連退奈及利亞、德國和大陸好手薛飛，挺進32強。

目前世界排名26的林昀儒還未滿18歲，就在上週的阿曼公開賽中，於男單決賽擊敗世界排名15的瑞典選手法爾克(Mattias Falck)，拿下生涯首座公開賽成年組男單冠軍，同時也再度與廖振珽奪下男雙冠軍，另外第二度和鄭怡靜合拍就摘下混雙冠軍，個人勇奪三冠表現亮眼。

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雖然阿曼公開賽大咖球星較少參賽，但能包爛三冠仍讓人眼睛一亮，來到較高級別的卡達賽，林昀儒維持氣勢，男單資格賽首輪輪空，第二輪直落四橫掃奈及利亞選手，接著4比2退德國選手，最後一輪面對去年亞運男團金牌成員之一、2017年世青賽男單、男雙、混雙及男團「四金」得主薛飛。

面對薛飛，林昀儒只讓出首局，後面一連下4局後，以4比1奪勝挺進資格賽，接下來將在32強面對世界第8的香港好手黃鎮廷。

▲陳建安。（圖／記者張克銘攝）

▲陳建安。（圖／記者張克銘攝）

除了林昀儒外，男單還有陳建安也順利挺進32強，將面對德國前球王奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，而莊智淵在資格賽最後一輪以3比4不敵大陸的周啟豪無緣正賽。

女單部分，陳思羽、鄭先知都從資格賽挺進32強，鄭先知將在正賽第一場面對鄭怡靜上演台灣內戰，陳思宇則將面對大陸好手、2016奧運金牌丁寧。

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 卡達公開賽桌球林昀儒陳建安鄭怡靜陳思羽鄭先知
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