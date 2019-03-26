伊藤美誠連挫3大陸好手　巨人主場戰阪神邀開球盼集氣

▲日本桌球好手伊藤美誠被大陸視為威脅。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

日本職棒將在29日展開新賽季，其中將在4月2日於東京巨蛋進行的巨人與阪神「焦點之戰」，據日媒報導，巨人將會邀請近日在桌球界聲名大噪的伊藤美誠擔任開球嘉賓，期盼能為球隊帶來能量和鬥志，在本季衝擊冠軍。

伊藤美誠在2016年里約奧運時，就隨日本隊拿下女團銅牌，以15歲又300天成為奧運桌球史上最年輕的奪牌者，去年11月，伊藤美誠更進一步，在瑞典公開賽女單中，一連擊敗三位大陸好手劉詩雯、奧運金牌丁寧和世界排名第一的朱雨玲。

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今年伊藤美誠沒有停下腳步，在1月的全日本錦標賽中，一人就獨攬女單、女雙和混雙的冠軍，成為日本史上首位連兩年包辦三項目金牌的女選手，也是最年輕的三冠王，被日本視為東京奧運最有力的競爭者之一。

因此，巨人隊在2日的主場戰中，期盼能邀請伊藤美誠擔任開球嘉賓，「伊藤最近在世界桌壇中表現神勇，連續擊敗了多位中國好手，也體現了日本體育勇於突破自我的精神。」

▲陽岱鋼效力的巨人將邀請伊藤美誠擔任開球嘉賓。（圖／記者季相儒攝）



近日有日本媒體對國內小學生進行調查，表示桌球是小朋友在東京奧運最期待的項目之一，而日媒也報導，巨人隊會邀請伊藤美誠擔任嘉賓，令一方面也希望提升棒球的票房，吸引更多人來看球。

若是伊藤美誠答應開球，日媒形容這將會是一項跨越項目、實現全國共同奮鬥的里程碑，「屆時她所開出的那一球，將會象徵著日本全體為東京奧運奪金而做的努力。」

▲伊藤美誠去年瑞典公開賽女單擊敗多位中國好手摘金。（圖／取自ITTF）