亞俱排／大陸男排未參賽　繼世大運、亞洲盃連3年不來台

▲中華男排亞運後換血參與亞俱盃。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

亞俱盃男排即將在4月18日到26日於台北天母體育館舉辦，中華隊名單出爐，將由「黃金左手」吳宗軒領銜U23世大運代表隊參與，而本次參賽隊伍中，卻不見從2010年起年年參賽的大陸隊，這也是大陸男排繼前年世大運、去年亞洲盃後，連續3年選擇不來台參賽。

亞俱盃年年舉辦，大陸男排幾乎年年都會派隊參賽，就連2015年在台灣舉辦，大陸也有派隊來台，當時中華隊拿下隊史最佳的冠軍。

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不過，前年世大運、去年亞洲盃在台灣舉辦，當時大陸就以賽事過於密集為由，向亞排聯提出不參加賽事，而本次亞俱盃在台灣舉辦，大陸也不派隊伍參賽，大陸自2010年起都沒有缺席亞俱盃，這也是近9年來大陸首度缺席。

而本次亞俱盃參賽隊伍，中華隊身為地主被分在A組，和澳洲、科威特以及新加坡同組，B組則是伊朗、斯里蘭卡、土庫曼、印尼、C組有哈薩克、泰國、卡達、印度，D組則是越南、日本、伊拉克和香港，每組取前2名進入8強交叉循環賽。

中華隊本次派出U23代表隊，由吳宗軒領軍，搭配年輕球員劉佳昌、柯凱傑、張景翔、宋柏霆、高偉誠、焦璿誠、黃澄浩、林昱丞、陳昱翰、陳政錡、陳建廷、蘇厚禎、張昀亮。

▲吳宗軒。（圖／記者謝孟儒攝）