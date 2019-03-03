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亞俱盃男排4月18日台北開打　國家隊二隊世大運代表隊出征

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▲亞運男排銅牌戰,中華男排VS卡達男排。（圖／記者張克銘攝）

▲亞運中華男排。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽3日順利落幕，最終台電男女排雙雙奪冠，緊接著在大專盃之後，國家隊就要迎來四大賽，最近的就是4月18日至26日在台北天母體育館舉辦的亞俱盃男排賽、亞俱盃女排則是在4月27日於大陸天津登場。

中華男子排球以及女子排球國家隊，今年（2019年）最重要的就是要拼2020年東京奧運資格，以及亞洲錦標賽、挑戰者盃資格賽、世大運排球賽、亞洲U23錦標賽，中華排協為了備戰，男排總教練聘請塞爾維亞籍的 Moro Branislav
、女排總教練則由日籍黑葛原浩二出任。

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▲亞運男排銅牌戰,中華男排VS卡達男排。（圖／記者張克銘攝）

中華排協規劃男女國家隊都分為一二隊，U23代表隊以及世大運代表隊為二隊將參加4月亞俱盃，規劃仍是由國內總教練帶領，一隊國家隊則出賽6月挑戰者盃以及月9亞錦賽，緊接而來的亞俱盃男排賽4月18日在台北天母體育館登場，中華隊的最佳成績為2015年冠軍，上屆則是第8，不過一二隊採升降模式，因此這也將是Moro Branislav所接觸的首場大賽。

據AVC亞排聯公布的分組，地主中華隊（8）分在A組，和澳洲（9）、科威特以及新加坡同組，B組則是伊朗（1）、斯里蘭卡（7）、土庫曼、印尼、C組有哈薩克（2）、泰國（6）、卡達、印度，D組則是越南（4）、日本（5）、伊拉克和香港。

▼亞運中華女排。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼2018雅加達亞運,中華女排,曾琬羚。（圖／記者李毓康攝）

亞俱盃女排部分，4月27日至5月5日將在大陸天津登場，中華隊上屆也是第8，不過最佳成績是在2005及2006年的亞軍，據AVC亞排聯公布的分組，中華隊分在A組，和地主大陸（3）、哈薩克（4）、伊朗（6）、香港同組，B組則有泰國（1）、日本（2）、越南（7）、北韓、斯里蘭卡、土庫曼。

黑葛原浩二在觀戰三天的挑戰賽，以及上周和球員們短暫接觸之後認為，「台灣球員和世界球員戰鬥的意志力還不夠，台灣排球以前是亞洲前四強，但越南、泰國現在都上來，因此讓台灣回到前四強是重要的目標。」預計等到大專盃和高中聯賽結束後，就會開始針對球員的個人基礎體能訓練，首場大賽就是亞俱盃女排。

值得一提的是，黑葛原浩二原先計劃到菲律賓、馬來西亞擔任總教練，不過看到台灣的企業排球轉播，覺得台灣也滿不錯，就和協會接洽，協會也希望他來強化球隊實力，球員們也很期待新教練帶來不同的打法。

▲▼2018雅加達亞運,中華女排。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 亞俱盃
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