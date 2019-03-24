運動感測運用到培訓基層　台灣創明盼深植數據觀念走向世足賽

▲台灣創明科在本次的中學五人制中進行運動感測技術測試。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

107學年度中學五人制錦標賽最終在民雄農工擊敗復興高中完成三連霸劃下句點，而這次比賽特別的是，每位球員身上都穿戴運動感測器，該系統能追蹤各項球員的運動數據，除了能在室內使用外、精準度誤差是GPS的十分之一、即時性比影像分析技術快了20分鐘，也讓教練在賽場上能更得心應手地運用戰術及球員。

利用感測技術來做運動科學，輔助教練、球員訓練其實在國外已經行之多年，台灣創明科技(Tromin Tech.)執行長翁明哲表示，和國外運科設備大廠最大的差異化，除了是百分百台灣研發外，另外他們服務的族群也不同，「那些公司都是面向歐洲幾百支菁英球隊，但我們的目標，是放在基層培訓這塊更廣大的市場。」

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▲台灣創明科技執行長翁明哲。（圖／記者顏如玉攝）



面對亞洲市場的特性，頂尖的球隊不是台灣創明的首要目標，翁明哲說，他們更想走進基層培訓，「我們認為，把有效的『數據觀念』深植到球員身上，才是真正重要的事。」

為了讓基層教練、球員能夠使用，翁明哲分析自家產品，硬體方面為了讓小球員也能負擔地穿戴，設計較為輕巧，總重僅16克，且電量能支持一整天的訓練，而軟體方面，則希望透過簡單清楚的數據，讓教練能即時看出比賽時哪些地方需要做改進，「比如說我們有體力的指數，讓教練能即時知道選手的體力值，考慮要不要放他下來，用更直覺的方式進行調度。」

▲穿戴科技在肩上不影響球員踢球。（圖／記者顏如玉攝）



放棄電子科技產業的高薪，轉而從事運動領域的開發，翁明哲談及自己的理想，他認為「運動」是一項即使經過百年仍有需求的產業，再加上希望自家公司具有體育文化、包括員工都能懂得健康運動的重要，因此有了這樣的念想與動機，也讓他無懼國內體育產業不被看好的窘境，就這麼疑無反顧地踏進這個領域。

創明科技團隊潛心研究至今已經超過2年，終於在本次五人制錦標賽中取得數據採集商的八強試辦資格，翁明哲坦言賽事第一天上線很緊繃、在不改變主辦方運作習慣的前提下，要抓緊球員穿戴配對時間很難，「平時我們都是單場測試，但第一次在這麼緊湊的賽程下實測，很多地方都能看出準備不足。」

不過，來到22日決賽這一天，創明科技團隊即時做出改善，更懂得配合賽事承辦方去做調度，翁明哲說，這次的試辦經驗很寶貴，「接下來我們會在9月的五人制企業聯賽測試全面上線，相信會非常契合。」

▲台灣創明科技能提供即時數據追蹤與分析。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



創明團隊的這項科技不只有數據的追蹤，翁明哲說，還有訓練的輔助系統，以及體適能的研究分析，「我們短期的目標，希望能先把培訓這塊做好，未來則是希望能運用到世足賽中。」

國際足總(FIFA)去年在世足賽作出改革，於比賽用球中放入RFID晶片，以偵測出球的動向，翁明哲說，但這項科技較為粗糙，而世足賽後FIFA也正式開放各隊球員能戴上穿戴科技走入球場，這一項改革，也給予創明團隊極大的信心，未來有機會能跨國進攻歐美中印等更加廣大的市場。

除了足球外，創明同時研發籃球數據感測系統，去年底更由體育署推薦、入選知名歐洲運動加速器於亞洲區的運動新創廠商。翁明哲說，未來還希望能加入運動心理學，「因為我們有人、有球、有全場的完整資料，在團隊落後的時候，很多訊息都可以幫助我們判斷球員心理、抗壓性的狀況，我們不想要只是一個設備或數據商，而是一個更能深入人心的運動科技品牌。」

▲台灣創明科技團隊6人與台北市五人制足協理事長張兆祿(中)。（圖／台灣創明科技提供）