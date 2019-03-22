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中學五人制／何茂彬致勝進球　民雄農工退復興完成三連霸

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▲中學五人制高男組，民雄農工奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制高男組，民雄農工奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽高男組進入決賽，尋求三連霸的民雄農工面對後起之秀復興高中，開賽不到1分鐘就進球，雖然後來被追平，但下半場靠著何茂彬踢進致勝球，民雄農工2比1奪勝完成三連霸，接下來將在聯賽中挑戰六連霸。

民雄農工在南區複賽中，就以全勝第一之姿挺進全國16強，接著決賽也沒有輸過挺進冠軍戰，復興高中同樣如此，雖然沒有高三生，但仍一路未嘗敗績，兩軍在冠軍戰相遇，民雄農工被看好能夠奪勝，教練朱家葦笑說，「賽前張仟縈還跟我說至少要贏他們三球。」

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民雄農工在開賽不到1分鐘，就靠著張哲銘率先進球取得領先，但開心沒多久，復興隨即反攻，陳科翰單刀帶球射門追平比分，雙方雖然持續互有攻勢但卻總缺臨門一腳，民雄直到下半場倒數3分鐘時，才靠著何茂彬再進一球，驚險拿下勝利，完成三連霸業。

▲中學五人制高男組，民雄農工奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

復興與民雄過去多次交手過，朱家葦說，其實比數都差不多是這樣，不過今天球員可能心理壓力比較大，覺得一定要贏反而打得放不開，直到下半場才調整過來，但也浪費了很多機會，所幸最終還是把握住，以1球之差驚險奪勝，回去後心理建設可能要再加強，為接下來聯賽挑戰六連霸做準備。

踢進致勝球，現年高二的何茂彬表示，還是要歸功隊友給他機會，「我們全隊一條心，不會因為誰進球誰就比較厲害，那一球只是剛好隊友傳球來給我機會，勝利是大家一起得來的。」

▲中學五人制，民雄農工何茂彬(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲民雄農工何茂彬(白)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制何茂彬民雄農工三連霸復興高中
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