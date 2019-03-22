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中學五人制／韌帶斷半年就復出　U20黃侑威要證明給朱家葦看

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▲中學五人制，民雄農工，黃侑威。（圖／記者顏如玉攝）

▲民雄農工黃侑威也是U20代表隊成員。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

去年7月被選進U20五人制代表隊，沒想到不過1個多月，民雄農工黃侑威卻在一次友誼賽中意外摔斷韌帶，儘管很失落，但他馬上收拾心情開刀復健，僅花了不到半年的時間就重返球場，並率隊闖進中學五人制錦標賽冠軍戰力拼三連霸，黃侑威說，「我就想證明給朱家葦教練看。」

黃侑威過去在博愛國中足球隊期間，就曾經兩度(U13、U14)被選進11人制代表隊，他表示這也是讓他越來越愛足球的原因，而民雄農工教練朱家葦說，當時他就注意到這個球員，「他從國中就很出色，個人能力很好，那時候就有跟劉祥興教練表態希望他能來我們學校。」

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▲中學五人制，民雄農工(白)vs東港高中。（圖／記者顏如玉攝）

因為喜歡，所以願意投入，黃侑威說，他在國中階段就比別人更努力，校隊訓練時間不多，他都會再留下來自主訓練，當別人都在玩時，他還是在訓練，「這樣我才能比別人進步更多，因為我最終目標就是要進成人國家隊。」

去年8月和大學進行友誼賽意外十字韌帶斷裂，黃侑威坦言當下真的很失落，因為三天後就要比體育署杯，「我是主要的攻擊位置，這樣隊友就打得比較辛苦。」，為了趕快回到最愛的球場，黃侑威馬上進行手術開刀及復健。

「我只花了不到6個月就回來了。」黃侑威說，「我天天花兩、三個小時在做復健，而且別人在做訓練的時候我也沒有停下腳步，看到我的復原速度，連醫生都嚇到，說一般人不可能那麼快，但我真的很想回到球場上，證明給我的偶像朱教練看。」

▲中學五人制，民雄農工黃侑威(白)vs南市新豐郭宙揚。（圖／記者顏如玉攝）

▲民雄農工黃侑威(白)僅花了不到半年就重返球場。（圖／記者顏如玉攝）

這一次，黃侑威回歸球場不只要和隊友們一同摘下自己高中生涯的第一座冠軍，還要和U20的隊友們一起到伊朗努力，以前進8強為目標，「我對自己的期待就是做好我的工作Pivot（主要攻擊點），並且好好跟學長們學習，以超越朱教練為目標。」

「教練雖然現在30幾歲，但還是很穩定，球技也很好，我現在還是沒辦法超越他，雖然等我長大他可能也不踢了，但我希望我能持續精進自己，朝著他的實力邁進。」

▲中學五人制高男組，民雄農工(黃)vs虎尾農工(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲民雄農工教練朱家葦。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制民農農工黃侑威
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