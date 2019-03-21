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中學五人制／2年前曾在國男奪冠　東港升高中學著自律

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▲中學五人制，東港高中(粉)vs龍潭高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，東港高中(粉)挺進8強賽。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

挺進中學五人制錦標賽高男組8強的東港高中，這批高一、高二的球員正好是兩年前在錦標賽國男組奪冠的成員，教練陳慶進說，比起國中，高中他給球員的自主性較高，希望球員能學著自律，但是兩年下來，卻沒能看見太多進步。

東港高中為了接收國中部成員，去年首創高中部，全隊7個人有6個人都是2017年在錦標賽國男組奪冠的成員，外加1位後來加入的球員，在小組賽最後一場比賽中，面對只有6人的龍潭高中，將要爭取最後一張8強門票，陳慶進說，這場比賽全隊終於打出積極，「我都跟他們說，你們想要就要自己去追。」

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▲中學五人制，東港高中(粉)vs龍潭高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲東港高這批球員是國中曾奪冠的成員。（圖／記者顏如玉攝）

從國中奪冠到現在高中，這批球員的進步卻沒有太多，陳慶進坦言，上進的感覺不見了，「高中比國中應該要更加進階，我不會再像國中一樣盯緊，而是球員得自我要求、拿出態度才行，我給你們面子，你們應該要懂得自律。」

從帶隊一開始，陳慶進表示，他就一直比較在意比賽的內容，「輸贏無所謂，你只要認真比賽，也滿意你自己的表現，那才是重點。」，21日賽事中，東港以0比4不敵民雄農工，將落入5到8名排名賽。

▲中學五人制，民雄農工(白)vs東港高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲東港高中不敵民雄農工落入排名賽。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制東港高中陳慶進
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