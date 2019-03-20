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中學五人制／辦地區聯盟效果不彰　新豐期待更多教練扎根

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▲中學五人制高男組，新豐高中vs瑞祥高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲新豐高中。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

去年在中學五人制錦標賽拿下第六名後，南市新豐高中教練蔡伯恩就曾表示，希望能在當地舉辦聯盟，除了讓多支隊伍交流外，也希望能藉此吸引大學端注意，好為球員鋪路，但今年再次來到錦標賽後，蔡伯恩坦言，參與狀況不太好，因此停辦了，未來可能再幫球員找別的機會。

因為深深了解並喜愛五人制的智慧，蔡伯恩致力於發展五人制，去年他就曾表示，希望能先籌辦類似「聯盟」的比賽，與台南、台中的球隊進行交流、良性競爭，「這個比賽是著重在分享、交流，我們不管勝負，透過一個月一次的良性競爭，讓球員、教練之間能夠討論戰術，激發更多想法。」

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可是舉辦了三次比賽後，卻發現球員沒辦法穩定參賽，也導致交流分享的初衷沒能達到有效發揮，去年曾擔任U20教練的蔡伯恩無奈地說，「參與狀況不好，加上我本身也在忙別的事，因此只好暫時放下比賽了。」

蔡伯恩說，其實比起辦理聯盟比賽，他更希期待有教練來到台南一起扎根五人制，和11人制作出差別，「現在我們這個學區的球隊主要是文化國小、歸仁國中、新豐高中再到長榮大學，但並沒有很完整的銜接，且11人、五人都有，我希望做出差別，但現在就是缺錢和教練。」

▲中學五人制高男組，新豐高中vs瑞祥高中。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足南市新豐蔡伯恩
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