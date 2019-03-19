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中學五人制／南澳小個子游森　靠體能速度彌補力拚國手

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▲中學五人制高男組，南澳高中游森。（圖／記者顏如玉攝）

▲南澳高中游森。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

儘管身高不到160公分，在中學五人制錦標賽中，來自南澳高中的游森卻不受影響，面對竹縣實驗的比賽靠著敏捷、體能來回跑動，為球隊踢進4球奠定勝基，因為國二才開始練球，游森更努力投入訓練，也受到教練江茜亞的肯定。 

國小練柔道，游森表示因為要一直控制體重讓他覺得很累，因此國中決定放棄，而當時的南澳國中足球隊由自己的舅舅、前五人制國腳林憲忠帶領，「舅舅跟我說足球很好玩又是團體運動，不會像柔道一樣單調，所以我國二就加入。」

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因為起步比其他球員晚，游森坦言一開始也會跟不上，所以會利用放假時間自己做基本，江茜亞也說，這個球員一直都很有拼勁，「他知道自己劣於其他選手，所以很認真投入訓練，然後也懂得利用其他方面去彌補自己的不足。」

身高不到160公分，游森在高中賽場上特別嬌小，但他「化劣勢為優勢」，在場上靠著敏捷的身手來回調動對手製造機會，也因此為球隊踢進許多球，「雖然因為比較矮我會被對手卡位，但我不覺得身高會影響到我。」

台東大學目前已經開始招收足球員，加上自己嬸嬸是台東人，高三的游森今年就去考了台東大學，未來希望能繼續踢五人制，朝「偶像」林憲忠的方向走，期盼有招一日選上國家隊。

▲中學五人制高男組，南澳高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲南澳高中力拼4強，右三為游森。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制南澳高中游森
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