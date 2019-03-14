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中學五人制／輸球學習成長　苗栗建國盼增加訓練時間

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▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制國男組冠軍戰，苗栗建國(藍)不敵竹縣博愛。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

從中學五人制錦標賽北區複賽中，就一路以全勝之姿挺進全國決賽，來到全國16強也未嘗敗績挺進冠軍戰的苗栗建國，最終卻以1球之差不敵竹縣博愛，不少球員當場淚崩，教練陳裕彬坦言，其實輸球也能學習成長，在心態方面做調整，「另外也希望得到家長認同，增加訓練時間。」

以俱樂部方式經營的建國，一個禮拜僅練六、日兩天，還有些球員會因為補習沒來，而為了這次決賽，球隊特別加練兩天的晨操，但因為練一休一沒有持續，還是沒什麼效果，在這次錦標賽決賽中就能明顯看出，球員到後來體能不足。

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▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

在4強賽面對南市佳里，陳裕彬說，其實勝利完全是大家「拚來的」，「佳里也是勁旅，對上他們我也很緊張，因為對手速度很快，相比我們比較沒有優勢，所以球員就是靠拚勁拚來勝利。」，但也因為前役打得辛苦，來到決賽後，球員疲憊感劇增，「有些球員都打到抽筋了，我下達的戰術也做不到預期。」

建國與博愛有多次交手經驗，雙方都表示對對手很熟悉，彼此的球風也差不多，「跟他們打球可以學到很多，其實我覺得我的球員可以打到最後一場已經很厲害，不管輸贏我們兩隊都已經很拼了。」

不過，這次輸球對球員來說也是一次課題，陳裕彬說，這批球員求勝心強，可能覺得能順利一路贏下去，但沒想到最後輸在自己，「球員在心態方面還是要做調整，像之前對到比較換血、以一二年級為主的球隊，就會打得比較懶散，進球比較少，也不太會去思考問題在哪裡，都需要再做改進。」

接下來將要備戰聯賽，陳裕彬坦言，目前遇到的最大問題就是訓練時間，「雖然我也知道學生要會考了，是很多學校都會面臨的問題，但如果球員想拼我還是會願意帶，只是就是需要時間，也需要家長們認同。」

▲中學五人制國男組冠軍戰，竹縣博愛(白)對決苗栗建國(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足苗栗建國
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