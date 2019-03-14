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中學五人制／球場還沒蓋好　屏縣瑪家要先改善態度問題

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▲中學五人制，屏縣瑪家。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）

▲中學五人制，屏縣瑪家拿第8名。（圖／取自Wecango365讚出來粉專）

記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽國男組拿下第八名的屏縣瑪家，雖然去年就已經拿到600萬經費要蓋風雨球場，但受到許多限制還沒動工，因此場地還是訓練的一大問題，加上複賽到決賽中間沒有比賽，教練陳宥豪坦言，球員這次表現不佳，很慢才進入狀況以外，「尤其態度是最大問題。」

瑪家在本次決賽首戰碰到苗栗建國，上半場原本2比0領先，沒想到下半場卻被3比2吞敗，陳宥豪說，「這就表示球員態度不夠積極，他們有能力，但容易太放鬆，另外我們也會開賽幾秒鐘就被對手進球，一開賽就應該進入狀況，但我們卻沒做到，被進這種球非常不應該。」

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陳宥豪坦言，球員在心態上還有待改進，「我們球員會認為自己很強，有時候練習就會比較不積極，很容易按照自己的節奏打，但其實出來比賽每個隊伍都很強，這樣就很容易暴露出缺點，這次真的太多缺點要修正了。」

下個月聯賽就要開始，陳宥豪說，回去要好好檢討孩子的態度，「若是我們再不改善這些缺點，到了聯賽還是很難跟人家競爭，也很難打出什麼好成績。」

瑪家國中基本招收來自北葉國小的球員，不過人數普遍不多，而未來球員若想持續踢球，預計會前往陸興中學，或是陳宥豪女兒、前女足國腳陳葦凌帶領的內埔農工，陳宥豪說，陳葦凌同時也是高雄陽信、屏東大學女足的教練團之一，而曾是國家隊門將的自己平時有空也會到屏大幫忙帶守門員。

關鍵字： 中學五人制中學五人足屏縣瑪家陳宥豪
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