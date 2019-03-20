中學五人制／早早規劃好未來路　花工田思凱不向命運低頭

▲花蓮高工田思凱。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽高男組決賽中，花蓮高工得分王田思凱雖然身高不高，但總能為球隊製造多次進球，這次也助隊挺進8強，因為出身單親家庭，田思凱比同齡孩子更早熟，目前高二的他對未來已經有了相當具體的想法與目標。

小學因為體育課踢球而接觸，田思凱說，他假日就會自己踢球打發時間，直到小四遇到了教練陳羿臣才接受正規訓練，接著到美崙國中讀體育班，高中為了習得一技之長，加上喜歡修車時需要動腦的感覺來到花蓮高工，假日時打各種工賺錢，平日則努力投入訓練。

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談及子弟兵，陳羿臣認為田思凱是個非常負責任的孩子，知道練球之餘要賺錢給媽媽、不讓她那麼辛苦，而花工教練曾彭子光則透露，其實去年田思凱曾被選入U17代表隊，「但是他當時很掙扎，因為他想賺錢，但也不想浪費這個機會，不過後來因為比賽沒比所以也沒去了。」

從小就懂得規劃自己的未來，當同齡孩子多常跑網咖、甚至走偏的時候，田思凱說，但他不想這樣，且媽媽也希望他好好踢球、比賽，所以不受到外界誘惑，自始至終專心踢球，不過他也清楚在台灣踢球沒有未來，所以只會把它當成興趣，未來他想投入軍旅，希望能有穩定的收入以外，也想挑戰「特勤隊」，「我覺得這對我來說是一種肯定，因為我現在還年輕，還能吃苦，想要挑戰高一點的層級。」

該練球時專心練球，該賺錢時努力賺錢，田思凱說，其實他的興趣很廣泛，除了踢球也會去爬山、釣魚、跑步，除了修車外也做過餐廳服務生、飯店房務人員，「我什麼都想學看看，也要去考證照，未來若是當兵退伍了，我還有另外一個專長能去上班啊。」

儘管家境有些困難，田思凱卻從來不向命運低頭，更努力去拼去闖，在足球路上也是如此，身高對他來說從不是問題，「我覺得重點就是心態，你肯不肯踢、有沒有信心，和你身高根本沒有關係，我就對自己很有信心。」