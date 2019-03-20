中學五人制／陳羿臣回饋花蓮家鄉　奉獻6年翻拍紀錄片

▲花蓮高工，左起田思凱、教練陳羿臣、郭子安、王馮穎瑞。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽挺進高男組決賽的花蓮高工，5個先發中就有3位來自富世村，包括郭子安、王馮穎瑞及田思凱，由來自同一村的陳羿臣畢業後回鄉從小帶領，他6年無私奉獻，也讓他們的故事在去年被基金會拍成紀錄片。

因為工作關係回到花蓮，畢業於美崙國中足球隊的陳羿臣說，當時他都會去附近運動，也常常和小朋友一起踢球，因緣際會之下曾到附近小學教球，「但是看到很多部落的小孩，常常無所事事，可能就會去網咖、甚至走偏，所以我想要給孩子們踢球的機會，而我會陪著他們。」

請繼續往下閱讀...

▲田思凱從小就跟著陳羿臣踢球。（圖／記者顏如玉攝）



因為自己教練開設的俱樂部「Q聯盟」除了球技之外，也教育小朋友做人處事的道理，因此陳羿臣也將球員帶到這個俱樂部中，沒有收取任何費用，陪伴孩子從零開始，期間也曾自己籌措經費帶領孩子到澳門、日本踢球，給他們見見外面世界的機會。

無私奉獻6年，陳羿臣回饋家鄉、陪伴原住民球員的故事也被基金會看重，去年翻拍出了一部紀錄片《活出愛》，並由林俊傑擔任親善大使，預計在今年4月發表。

陳羿臣帶領的第一批孩子中，9個有3個持續踢球到現在，目前在花蓮高工由曾彭子光帶領，談及陳羿臣帶出來的孩子，曾彭子光給予極高肯定，感謝他為基層的付出，而自己現在要做的，就是給予球員更多未來發展的路，「我希望以足球為媒介，培養孩子好的習慣、正確的價值觀，讓他們未來有目標去追尋，這是我帶隊的初衷。」

▲郭子安。（圖／記者顏如玉攝）