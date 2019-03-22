中學五人制／張仟縈肯定拚勁　復興黃郅欽想拿1次高中冠軍

▲復興高中黃郅欽。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽高男組決賽中，復興高中4強面對宜縣南澳，靠著黃郅欽踢進2球，最終挺進決賽，哥哥是U20代表隊黃郅凱，黃郅欽表示自己過去的目標是超越他，「但現在我更想為自己拿下一座高中冠軍。」

國小因為哥哥的原因也開始踢球，特別從苗栗北上來北投國中就讀，接著來到復興高中，目前高二的他除了是球隊主力外，也是教頭張仟縈口中最具拼勁的球員，「他練習的時候很努力，比賽的時候就很拼，對勝利的慾望比較強，加上爆發力、個人能力都很好，是個很不錯的球員，國中到現在也進步很多。」

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從小就將哥哥當成目標，黃郅欽和哥哥黃郅凱曾在北投國中時一起踢球，他坦言過去的想法就是要超越哥哥，「不過現在我的實力已經快要跟他差不多了吧，應該蠻容易就可以超越他了。」

▲黃郅欽哥哥、目前U20代表隊隊員黃郅凱。（圖／黃郅凱提供）



去年曾被選入U17，黃郅欽說，當時在代表隊裡面學到東西很多，防守、進攻觀念都可以應用到母隊，可惜後來因比賽被取消，黃郅欽沒能當成國手，他表示接下來當然也想續拼代表隊，「不過現在我的目標，希望能先在高中拚下一座冠軍，之前我們都還沒能拿過冠軍。」

本次錦標賽，復興高中從北區複賽拿下第一後，來到全國決賽一路以全勝之姿挺進冠軍戰，將在22日中午12點，面對尋求三連霸、由朱家葦領軍的民雄農工。

▲黃郅欽。（圖／記者顏如玉攝）