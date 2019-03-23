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中學五人制／只想好好拚當下　新豐郭欽宗畢業前要贏1次民農

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▲中學五人制，南市新豐，郭欽宗。（圖／記者顏如玉攝）

▲南市新豐郭欽宗(左二)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽南市新豐最終不敵宜縣南澳拿下第四名，陣中唯一高三生郭欽宗坦言表現不佳，回去後要再做加強，「因為我們的目標是要擊敗民雄農工！」

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新豐本次在4強賽以0比4不敵民雄農工落入季軍戰，22日面對南澳高中，雖然兩次取得領先，但卻被追平拖入延長賽，最終以2比5吞敗，郭欽宗認為這場比賽沒有打出平時的水準，「我們被追平以後節奏就亂掉，輸給自己，對成績非常不滿意。」

接下來的聯賽，郭欽宗期盼能再戰民雄農工，「我們過去從來沒有贏過民雄，這次聯賽希望能在冠亞軍和他們交手，我們這次陣容蠻齊全的，大家也都一條心、有共同目標，希望能拚下民雄。」

▲中學五人制，南市新豐，郭欽宗。（圖／記者顏如玉攝）

▲郭欽宗。（圖／記者顏如玉攝）

小學因為看的卡通閃電11人愛上足球的郭欽宗，國中就讀11人制的後甲國中，但為了挑戰不同的路，加上身材沒有優勢，到了11人可能沒有機會上場，因此選擇到新豐高中拚五人制，「我從來沒有後悔，這裡的教練教得很好，我踢三年的感覺也很不錯，學到很多東西。」

面臨畢業，郭欽宗坦言還沒想好未來要去哪間學校，「我現在只想拚好現階段的錦標賽和聯賽，如果還分心考慮未來的事，我怕會影響到我的表現，但若有機會還是會考考看有足球的大學，但若真的沒有的話我可能就會去工作了，所以現在就好好享受在球場上。」

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關鍵字： 中學五人制南市新豐郭欽宗
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