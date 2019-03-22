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中學五人制／贏球易鬆懈是警惕　惠文小高一心態要改進

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▲中學五人制，中市惠文(紅)vs台南一中(黑)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，中市惠文(紅)擊敗台南一中(黑)拿第五名。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽，11人制強權惠文高中派出小高一參賽，最終延長賽擊敗台南一中拿下第五名，賽後教練廖子豪表示，其實這次表現不如預期，心態容易鬆懈還需要改進，而比賽一結束全隊就要馬上到新莊體育場，為正在比11人制聯賽的學長加油。

▲中學五人制，中市惠文(紅)vs台南一中(黑)，惠文教練廖子豪。（圖／記者顏如玉攝）

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▲惠文教練廖子豪。（圖／記者顏如玉攝）

惠文高中球員人數多，除了11人制以外，為了讓較少上場的球員也有比賽經驗，因此來參加五人制，南區複賽時，廖子豪就曾表示，希望球員在比賽中勇於嘗試，把訓練內容做出來，就算失誤也沒關係，因為這樣才有改進的方向。

最終惠文以第五名作收，廖子豪談及比賽內容認為不如預期，「球員心態太容易鬆懈了，小組賽三戰全勝就覺得好像很了解對手實力，沒有打得很好，最後一場第五名之爭面對南一中，也是上半場領先2球以後就鬆懈被追平，所以也算是給球員一點警惕，只要在球場上一鬆懈就可能會被進球、輸球，回去要更積極看待每一場比賽。」

錦標賽結束後，球員接下來將到新莊體育場為11人制聯賽助威，目前惠文已經確定全勝進入4強，另外還有花蓮高中、北門高中，「我們去年輸給清水高中拿亞軍，今年一樣以冠軍為目標，但每隊實力都很堅強，我們會繼續努力。」

▲中學五人制，中市惠文(紅)vs台南一中(黑)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制惠文高中
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