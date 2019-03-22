中學五人制／賽前腰椎斷不怕　民農何茂彬相信努力有回報

▲民雄農工何茂彬(白)踢進致勝球。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

在中學五人制錦標賽冠軍戰中，為民雄農工踢進致勝球的何茂彬，其實兩週前才發現腰椎斷掉，但為了能和隊友一同比賽，非常努力在做復健，「我始終相信一句話，那就是只要努力，上天就會給美好的結果，所以我一直都在提升自己，一有機會就好好把握。」

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國小參加過足球社團，何茂彬說，國中因為沒有球隊所以改參加田徑隊，但放不下對足球的熱愛，因此自己來報考了民雄農工，「那時候真的超緊張，我應該是最低門檻進去的吧，一開始也很跟不上大家，但我一直很努力，教練可能也有看到，就給了我一些機會。」

去年何茂彬也被選進U17代表隊，他笑說其實很意外，但也很開心，也因此能慢慢跟上大家的水準、經驗，但最終比賽取消後，培訓隊也因此解散，「真的很可惜啊，但也讓我更想挑戰之後U20的代表隊，我知道現在我的實力還跟不上，但明年就可以試試看。」

▲何茂彬(11號)。（圖／記者顏如玉攝）



錦標賽前兩個禮拜，何茂彬突然發現自己腰椎斷掉，讓他一度擔心自己沒辦法上場，「後來醫生跟我說，可以靠增強背部肌力去支撐，所以我很努力在做復健，希望能為球隊做出貢獻。」

本次錦標賽全國賽何茂彬一路助隊挺進冠軍戰，他透露，賽前一晚特別回憶了一下去年體育署杯的比賽情況，「那時候我們在4強碰到復興高中，也是2比1奪勝、也是我踢進第二球、也是折射進球，我就一直回想當時的情況，因為要讓自己回到那個感覺。」

來到決賽再度面對復興，何茂彬果然又成為關鍵先生，在比賽倒數3分鐘時為球隊踢進致勝球，「這一切都要歸功隊友，隊友有傳球給我、我才有機會轉身作攻擊，能拿下冠軍是我們全隊一條心、很團結，才有這樣的結果。」

雖然起步比別人晚，但何茂彬始終準備好自己，「我自認為我的自律、努力都不比別人差，而且因為經驗不如別人，我一直很努力，有句話對我蠻重要的，『只要努力，上天就會給予美好的結果。』，我也想一直努力下去，短期目標拿下聯賽冠軍，未來要再拼一次國手，畢竟這是每個球員的夢想。」

▲中學五人制高男組，民雄農工奪冠完成三連霸。（圖／記者顏如玉攝）