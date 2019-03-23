中學五人制／落後追平到延長勝　南澳拚勁感動校長想延續

▲南澳高中李聖恩(舉手者)上演帽子戲法助隊奪勝拿季軍。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

從中學五人制北區複賽就展現驚人拼勁的南澳高中，來到決賽秉持同樣精神，在季軍戰面對南市新豐，從落後到追平，又落後再到延長賽連進3球艱難奪勝，讓特別到場的校長江子文大呼感動，「完全展現我們泰雅族永不服輸的精神。」

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南澳位於偏鄉，踢球人口不多，加上基層足球隊也解散，未來恐面臨沒有足球隊的狀況，目前國中部足球隊5人、高中部也才6人，因此每次比賽每個球員幾乎都得打滿全場，但這群泰雅孩子卻從不輕易放棄，總是力拚到最後一刻。

南澳高中國中部在北區複賽時一天兩場都踢到延長PK賽仍兩場都奪勝，儘管後來有人因車禍受傷還是堅持下場，而高中部也不遑多讓，在決賽時也是場場從頭拼到尾，季軍戰雖然一開始先被進球，但隨即又追平，下半場也是從落後開始追到2比2平手進入延長賽。

延長賽靠著李聖恩連進2球，游森再進一球奠定勝基，最終以5比2拿下勝利得季軍，江子文賽後表示，球員永不服輸的精神真的讓他很感動，「其實今天原住民運動會開始了，但我特別先來這場比賽，就是希望給球員們鼓勵，而他們也做到了，從去年全國第七到現在全國第三，進步很多，也把我們南澳的拼勁完全展現出來，我真的很感動。」

江子文坦言，其實他還是很希望學校足球隊能維持下去，所以他現在也盡量在跟附近國小溝通，希望不要都只發展籃球，也能發展足球，「就算只是社團也沒關係，來我們國中在培養專長也可以，另外因為附近寒溪國小有女足，所以我也希望未來能組個女足。」

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