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極地超馬陳彥博紀錄片5月上映　下半年要挑戰更冒險賽事

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▲極地超馬好手陳彥博。（圖／記者顏如玉攝）

▲極地超馬好手陳彥博出席全大運聖火點燃記者會。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／綜合報導

去年在「冰與火250km冰島超馬賽」勇奪總冠軍，我國極地超馬好手陳彥博25日現身中正大學全大運聖火點燃儀式，他表示今年自己的賽事會從下半年展開，「上半年主要就是在台灣高山做訓練，以及宣傳我的紀錄片《出發》。」

擔任本屆全大運點燃聖火的火炬手，陳彥博表示，自己是帶著「初心」回到大學，期盼能藉由這樣的大型賽事，讓更多人關注到運動選手的努力，同時這樣的比賽也能給選手更多磨練的機會，以後往更高的個人舞台邁進。

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▲在聖火隊隊長陳彥博(左1)的帶領下聖火隊出發展開環台聖火傳遞。（圖／中正大學提拱）

▲在聖火隊隊長陳彥博(左1)的帶領下聖火隊出發展開環台聖火傳遞。（圖／中正大學提拱）

談及自己今年的計畫，陳彥博說，去年11月到今年1月才剛結束南極的探險，因此上半年會著重在台灣高山的訓練，同時也會宣傳即將在5月上映的紀錄片《出發》，「這部片主要是紀錄我過去10年的比賽歷程，把影像綜合起來，希望鼓勵每個人都可以挑戰自己不同的人生目標。」

下半年才會展開新的賽季，陳彥博透露，會讓自己參加多一點冒險的賽事，「不過具體是哪些賽事，要等到下個月才會確定。」

▲極地超馬好手陳彥博。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳彥博個人紀錄片今年將會上映。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 極地超馬陳彥博紀錄片出發
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