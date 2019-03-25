極地超馬好手陳彥博帶初心　為108全大運點燃聖火

▲在聖火隊隊長陳彥博(左1)的帶領下聖火隊出發展開環台聖火傳遞。（圖／中正大學提拱）



體育中心／綜合報導

108年全國大專校運動會將在4月27日至5月1日於嘉義縣民雄鄉國立中正大學舉行，25日在學校校景「噴水池」廣場，由教育部體育署副署長王水文、中正大學校長馮展華等共同啟動魔球，引燃聖火後，隨即展開為期5天、緊湊的環台聖火傳遞，而正式比賽屆時有來自全國9928名大專院校運動好手們，在18種運動種類「實現夢想」、「創新佳績」。

今年適逢中正大學建校30周年，擴大慶祝主辦全大運，為了聖火引燃，本月19日中正大學副校長蔡榮婷、108全大運營運長林晉榮特別往阿里山受鎮宮進行祈福儀式，20日由地球與環境科學系（地環系）副教授謝孟龍帶領登山社社員共6人，花兩天一夜、攀登台灣第一高峰玉山，利用聚光鏡引太陽光取母火，並於今日舉行盛大聖火引燃典禮，

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同時也邀請2016四大極地超馬賽世界總冠軍陳彥博，以及征服世界7頂峰台灣第一位女勇士、現中正大學成人及繼續教育學系博士班的江秀真，帶領7名火炬手，在鳴槍起跑後展開第一棒聖火傳遞，藉此傳達運動員「登峰造極」精神。

▲聖火隊隊長陳彥博(中)聖火隊學生與中正大學校長馮展華(左5)、教育部體育署副署長王水文(右5)合影。（圖／中正大學提供）



為呼應今年全大運「AI智慧 創新未來」聖火主題，主辦單位特別設計在與會來賓共同觸摸啟動魔球後，利用現場AI機器人動畫意象點燃聖火盆，同時噴發彩煙，展現出亮麗、精彩、震撼的視覺效果。

受邀參加今天聖火引燃儀式的超馬好手陳彥博表示，他是帶著初心回到全大運賽場，希望透過這樣大型賽會，讓國人可以看到在各個運動項目選手的努力，回想過去參與經驗，那是大專選手每年全心全力準備的賽事，透過這種校際間交流、競賽場上刺激，展現個人最佳狀態。身為地主選手代表的江秀真，很高興參與學校的盛會，目前她正積極籌辦登山學校，宣導正確安全的運動觀念。

▲中正大學校長馮展華(左)與教育部體育署副署長王水文共同點燃聖火火炬。（圖／中正大學提供）



這次聖火傳遞，中正大學從運動競技系挑選11人組成聖火隊，在25日引燃聖火出發後，將繞經13校，包括全大運各協辦學校南華大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、嘉義大學、台東大學、東華大學、台灣大學、長庚大學、成功大學、中山大學、嘉義縣市府及明年度109全大運承辦學校高雄大學，在29日再回到中正大學，象徵「薪火相傳 團結合諧」。

配合部份運動競賽需要，有些項目將提前登場，包括下個月13、14日在嘉義市港坪運動公園體育館率先登場的舉重比賽，將頒發出本屆賽會大會第一金。此外桌球、韻律體操、射擊、高爾夫項目都會提前進行。

▲極地超馬好手陳彥博點燃聖火。（圖／記者顏如玉攝）