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謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

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▲▼ 謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷　肌肉挫傷車損無法完賽（圖／翻攝謝昇諺臉書粉專）

▲謝昇諺遭機車撞傷。（圖／翻攝Sam Hsieh(謝昇諺)臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽23日在台東進行，今天進入第2天賽事，卻發生台灣鐵人一哥謝昇諺在自行車競賽時，遭到一輛白色機車撞上，經過評估後，所幸只有皮肉傷跟肌肉挫傷，但因為車子受損，確定無法再繼續比賽。

IRONMAN 70.3 Taiwan賽事於台東盛大登場，卻發生謝昇諺遭到機車撞傷事件，謝昇諺並在臉書回憶經過，騎車到知本陸橋後約100公尺，「發現右側車道有台白色機車騎進賽道時已經要撞上了，唯一能做的就是大叫跟抓緊把手，騎機車的大姐緊急煞車停在我正前方，沒有閃躲的機會，就撞上去了...。」

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謝昇諺寫道，「落地前的畫面是機車的大燈，落地後失去意識一下下，確定沒有很久，因為眼睛睜開時機巡人員剛出現在我身邊，計時車大概在離我50公尺的位置， 左小腿的痛感讓我懷疑有骨折，躺在原地不敢亂動，機巡大哥幫我做傷勢的評估，從鎖骨、肋骨、脖子一直到下肢，確定沒有嚴重的傷勢，緩慢地站起來，很幸運的，只有部分的皮肉傷跟肌肉挫傷！

「而那位大姐還好沒有太嚴重的傷勢，現場的交管大哥把大姐扶到路邊做傷勢檢查，機車有些衝撞的痕跡，但人沒受傷，受到一點驚嚇換氣過度。」謝昇諺說，「大姐哭著說心臟不舒服，我深深的覺得很抱歉，也很擔心大姐身體的狀況，不斷的跟大姐說我沒事，請放心，調整呼吸，才慢慢地看到他露出一點笑容。」

「等待了一段時間，警察來了，雙方留下聯絡資訊做紀錄，浪費了一點時間，我也該趕快上車完車剩下的賽程。」不過謝昇諺騎了50公尺發現龍頭歪歪的，「煞車時龍頭會一直抖，結果前差因為撞擊力道太大裂了，手把也裂了，這樣真的沒辦法完賽了。」

謝昇諺最後說，「在這樣強烈的撞擊下，只有皮肉傷真的是阿彌陀佛、佛祖保佑！在這裡要非常感謝事發當時的機巡大哥和大會的巡迴裁判，發現我有狀況，馬上停下來幫我處理和聯絡，檢查傷勢和現場處理的過程都很專業，謝謝你們！很可惜沒辦法完賽，把這個機會留到下一次吧！

不過這樣驚悚的經驗也讓支持謝昇諺的網友紛紛留言，「平安就好！辛苦了！」「三寶還故意闖入賽道，說什麼心臟痛，難道你的傷就不重要嗎？」「撞擊當下如果有失去意識，這兩天要請人特別注意！」「交管啊！太誇張了！」「身體最重要。希望一切沒事。早日康復。」

關鍵字： 謝昇諺
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