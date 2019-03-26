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亞俱排／台灣隊長換身分參與　陳建禎將隨松下黑豹來台

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▲松下黑豹陳建禎。（圖／取自陳建禎 CHEN Chien-Chen粉專）

▲陳建禎將隨松下黑豹來台參與亞俱盃。（圖／取自陳建禎 CHEN Chien-Chen粉專）

記者顏如玉／綜合報導

亞俱盃男排即將在4月18日到26日於台北天母體育館舉辦，中華隊派出由「黃金左手」吳宗軒領銜的U23世大運代表隊參與，而這次參賽隊伍中，最大的亮點莫過於日本將派出前「台灣隊長」陳建禎加盟的松下黑豹來台，有望與中華隊在8強決賽後相遇。

中華隊在亞俱盃最佳成績為2015年在自家奪下冠軍，上屆則是第8，本次身為地主被分在A組，和澳洲、科威特以及新加坡同組，B組則是伊朗、斯里蘭卡、土庫曼、印尼、C組有哈薩克、泰國、卡達、印度，D組則是越南、日本、伊拉克和香港，每組取前2名進入8強交叉循環賽。 

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男排,中華對韓國,陳建禎（圖／記者季相儒攝）

▲前台灣隊長陳建禎。（圖／記者季相儒攝）

本次賽事最大亮點，莫過於日本本次派出V聯賽3冠王松下黑豹來台參賽，因為去年剛剛加盟的「黑狗」陳建禎也將隨隊來台，不過因分在D組，和中華隊不會在小組賽及8強循環賽碰到，且小組賽程有兩場都在非主場館的國立台北教育大學舉辦。

陳建禎2015年加盟福建師大，成為第一位加盟中國聯賽的台灣選手，接著2017年轉戰日本，披上新成軍的北海道VOREAS戰袍，旅日首季就囊括得分王、攻擊王兩大獎項，幫助球隊奪得3級聯賽冠軍，去年受到松下黑豹青睞，以亞洲外援名額簽下他，同時也在11月首度得到先發機會拿下8分助隊奪勝。

而本次中華隊派出U23代表隊，由吳宗軒領軍，搭配年輕球員劉佳昌、柯凱傑、張景翔、宋柏霆、高偉誠、焦璿誠、黃澄浩、林昱丞、陳昱翰、陳政錡、陳建廷、蘇厚禎、張昀亮。

關鍵字： 亞俱盃男排
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