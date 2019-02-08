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前進奧運／男女排培訓名單底定　一二隊扛今年四大賽拼資格

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▲亞運男排銅牌戰,中華男排VS卡達男排。（圖／記者張克銘攝）

▲亞運男排銅牌戰,中華男排VS卡達男排。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男子排球以及女子排球國家隊，今年（2019年）最重要的就是要拼2020年東京奧運資，中華排協也首次規劃了國家隊一隊及二隊的模式，其中男女排陣容有些差異，男排班底以亞運銅牌的主力為主，不過女排在亞運只以第9作收，熟悉的老將則未在名單。

根據中華排協所公布的奧運培訓隊大名單，男排部分聘請塞爾維亞籍的 Moro Branislav 擔任總教練，亞運銅牌的主力如黑狗陳建禎、電眼雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰、蘇厚禎、吳宗軒、林宜暉等人，搭配上在企業聯賽表現傑出的黃澄浩、鄭文貴、焦璿誠等人。

▲亞運男排銅牌戰,中華男排VS卡達男排。（圖／記者張克銘攝）

女排部分，則是希望能多以新秀為主，配合世大運25歲以下限制，因此捨棄1994年以前出生的球員，包括張秝芸、謝苡縥、楊孟樺等球員，都不在名單內，不過也啟用日籍教練黑葛原浩二。本屆最不同的就是採用一二隊的概念。

▼2018雅加達亞運,中華女排。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼2018雅加達亞運,中華女排。（圖／記者李毓康攝）

中華排協秘書長鄭松益曾提到，過去男女排國家隊大名單都只有18人，導致選手因為整年賽事太過疲勞，「國家隊一隊二隊的概念，並將大名單擴大至30至36人。」而更重要的是，要力拼東京奧運首次拿到資格為最大的目標，而這一二隊將採用升降級制度，希望透過良性競爭，選出最優秀的團隊。

而除了力拼奧運資格之外，這一二隊先要面臨的就是今年重要的四大國際賽：亞洲錦標賽、挑戰者盃資格賽、世大運排球賽、亞洲U23錦標賽，排協規劃讓二隊參加亞俱盃、亞錦賽和挑戰者盃則由一隊出賽。

▲▼2018雅加達亞運,中華女排,。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 男排女排排協鄭松益奧運
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