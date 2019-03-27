邁阿密女網／謝淑薇女單8強　世界排名再升逼近生涯最高

▲邁阿密女網賽闖進8強，謝淑薇世界排名再度提升。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

目前世界第27名的謝淑薇，在WTA皇冠賽級別的邁阿密網賽女單中挺進8強，寫下個人最佳成績，同時也賺進積分，據WTA報導，謝淑薇這週結束排名最高可望來到24名，逐漸逼近自己在2013年創下的生涯最高23名。

先前在杜拜女網賽時，謝淑薇連挫世界前10好手挺進4強，賺進了350分積分，「這是我撈到有生以來最高的積分！我對那一站的表現非常滿意，還到北美，我雖然有些分數要保，但我想管他啊，就算沒打好，我還有350分墊底呢，這樣的想法起了很大的作用。」

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果然謝淑薇在邁阿密網賽表現亮眼，先後擊敗現任球後大坂直美、掀翻前球后瓦茲妮亞琪(Caroline Wozniacki)，生涯首度闖進皇冠賽級別的8強，據WTA報導，謝淑薇排名將有所提升，最高能來到24名，逐漸逼近2013年2月時曾創下的23名。

接下來謝淑薇表示要好好休養，為紅土賽事準備，根據去年成績來看，謝淑薇有250分要保，但她笑說，過去計算分數都是教練保羅(Paul McNamee)的事，現在我盡量自己來，我會留意但我不會給自己太多壓力，畢竟作為種子出賽總是好的，前幾輪不會遇到太多大種子。」